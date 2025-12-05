Justiça

Ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal foram condenados por não conter atos golpistas de 8/1

Publicado em 05 de dezembro de 2025

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal a 16 anos de prisão.

Eles foram responsabilizados por não conterem os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (5) e ainda pode ser contestada em recurso, portanto, as penas não serão executadas imediatamente.

Oficiais condenados e absolvidos

O julgamento resultou na condenação de:

Fábio Augusto Vieira , ex-comandante-geral;

, ex-comandante-geral; Klepter Rosa Gonçalves , ex-subcomandante-geral;

, ex-subcomandante-geral; Jorge Eduardo Barreto Naime , coronel;

, coronel; Paulo José Ferreira de Sousa , coronel; e

, coronel; e Marcelo Casimiro Vasconcelos, coronel.

O placar da condenação foi de 4 a 0. Em contrapartida, o STF absolveu o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins, por falta de provas.

Os ministros que votaram foram Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Fundamentos do relator

No voto condutor do julgamento, Alexandre de Moraes afirmou que os réus agiram com omissão durante os atos golpistas e cometeram crimes como:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado; e

deterioração de patrimônio tombado.

O relator também destacou que “houve o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verificou com os atos criminosos perpetrados por multidões que invadiram os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, facilitados pela omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional”.

Defesa e questionamentos

Durante a tramitação do processo, as defesas questionaram:

A competência do STF para julgar o caso, alegando que os réus não possuem foro privilegiado; e

O cerceamento de defesa, devido à falta de acesso integral à documentação do processo.

Leia mais: STF marca para fevereiro julgamento do caso Marielle Franco.

(*) Com informações da Agência Brasil