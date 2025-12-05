Black Flag

Ação integrada mirou grupos especializados em crimes patrimoniais e cumpriu 14 mandados.

A Operação Black Flag reuniu forças de investigação para capturar 12 foragidos ligados a roubos e furtos de veículos no Amazonas, resultando no cumprimento de 14 mandados e na desarticulação de grupos envolvidos em crimes patrimoniais.

A ofensiva teve foco na desarticulação de grupos responsáveis por sucessivos roubos e furtos de veículos que atingiam motoristas na capital e no interior. A captura dos foragidos reforça o combate direto a esses crimes e amplia a sensação de segurança da população.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais: seis de prisão preventiva e sete decorrentes de condenações já transitadas em julgado. Também houve duas prisões pelos crimes de furto e receptação. Um dos alvos tinha mandado por estelionato, furto e apropriação indébita.

Inteligência e cooperação ampliam resultados

O delegado Rodrigo Barreto, da DERFV, destacou que a Operação Black Flag contou com suporte operacional e de inteligência da Polinter, parceria considerada essencial para o êxito da ação.

“O trabalho conjunto entre a equipe da Polinter e a DERFV permitiu unir expertise e ampliar a capacidade de captura de foragidos. Muitos dos alvos tinham mandados de prisão em aberto havia mais de 1 ano e a união de forças permitiu localizar diversos investigados que já vínhamos tentando prender”, afirmou o delegado.

Segundo Barreto, a operação teve caráter estratégico, pois buscava concluir o ano com mandados pendentes cumpridos e com a prisão de condenados. Ele destacou ainda o aumento nos índices de criminalidade no fim do ano.

“Sabemos que, no fim do ano, infelizmente, há aumento nos índices de criminalidade devido ao maior movimento no comércio. Muitos criminosos se aproveitam do fluxo intenso de pessoas, o que também eleva os casos de roubo e furto de veículos, e para antecipar esse cenário, as equipes das duas delegacias intensificaram o trabalho ao longo da semana”, concluiu.

Cruzamento de dados identificou alvos prioritários

O delegado Fábio Aly de Freitas, da Polinter, explicou que a unidade realizou cruzamento de dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) com boletins de ocorrência, identificando ordens ligadas a roubos de veículos e outros crimes patrimoniais.

“Em seguida, foram incluídos mandados decorrentes de investigações recentes da DERFV e, após trabalho de inteligência policial, as equipes conseguiram localizar e capturar os alvos, entre eles sete pessoas com processos já transitados em julgado, a maior parte condenada a penas superiores a 10 anos de reclusão pela prática de roubo de automotores e delitos correlatos”, falou o delegado.

As investigações apontam que os presos atuavam em roubos e furtos de veículos, além de “arrastões”, invasões a comércios e depósitos e assaltos a coletivos. Carros de apoio eram usados para abordar vítimas, bloquear vias e facilitar fugas.

Prisões ocorreram também no interior e em outro estado

A operação resultou ainda na prisão de um homem de 29 anos em Itapiranga, efetuada pela 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Outro suspeito, de 35 anos, foi capturado em ação conjunta com a Polinter de São Paulo; ele estava foragido desde 2023, já respondeu por roubo e atualmente responde a três processos por estelionato, furto e apropriação indébita.

