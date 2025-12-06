Padroeira do Amazonas

Centrais de flagrantes da Polícia Civil e os atendimentos de urgência e emergência de saúde estão entre os serviços mantidos

O Governo do Amazonas manterá o funcionamento dos serviços essenciais nas unidades públicas estaduais durante o feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição, na segunda-feira (8/12).

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai manter os serviços durante o feriado prolongado, com a continuidade dos atendimentos do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital, e da Casa Abrigo, que funcionam normalmente em regime de 24h. Os PACs São José, Via Norte, Sumaúma, Compensa, Alvorada, Leste, Parque 10 e Studio 5, assim como os serviços de declaração de hipossuficiência e regularização do CPF não estarão disponíveis. Todos os serviços retornam normalmente na terça-feira (09/12).

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) informa que, na segunda-feira (08/12), as cozinhas e restaurantes populares do programa Prato Cheio não irão funcionar, assim como os sete centros de convivência. As atividades retornam normalmente na terça-feira (09/12).

Segurança

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.

As Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) funcionarão atendendo registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada. Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normalmente, na terça-feira (09/12), das 8h às 17h. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá o policiamento ostensivo regular em toda a capital. Em casos de emergência, a população deve ligar para os telefones 190 e 181. O Corpo de Bombeiros também estará à disposição da população para prestação de socorro. Os acionamentos devem ser feitos pelo número 193.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que as 25 unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira (08/12).

A rede de urgência e emergência da capital é composta por três prontos-socorros adultos e três infantis, nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e oito maternidades, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

No interior, todos os 61 municípios dispõem de hospitais funcionando em regime de plantão 24 horas. A SES-AM também auxilia os municípios com o serviço aeromédico que disponibiliza UTI aérea para a transferência de pacientes graves que precisam de atendimento de alta complexidade em hospitais de referência na capital, além de uma frota terrestre de ambulâncias para dar agilidade no atendimento.

Fundações de Saúde

Já os hospitais das fundações de saúde funcionarão apenas para casos de emergência e de internação via regulação, em plantão 24 horas. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), no bairro Chapada, zona centro-sul, funcionará normalmente das 7h às 18h para coleta de sangue.

A Fundação destaca que os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante o feriado. Os serviços ambulatoriais e a realização de exames retornam às atividades na terça-feira (09/12). A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), no Dom Pedro, informa que o atendimento de urgência e emergência para os pacientes da unidade e os regulados vai funcionar normalmente durante o feriado. O atendimento ambulatorial e a realização de exames laboratoriais retornam na terça-feira (09/12).

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), os tratamentos de radioterapia e quimioterapia e as consultas agendadas de oncologia clínica ocorrerão normalmente. O laboratório de análises clínicas atenderá os pacientes previamente agendados.

Os serviços de consultas, curativos, marcação de consulta, triagem, endoscopia, setor de imagem, fisioterapia, odontologia, farmácia ambulatorial, serviço social, patologia, psicologia e os setores administrativos retornam na terça-feira (09/12); o setor de urgência e emergência mantém o atendimento 24 horas.

No Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), o Ambulatório da Dor e Laboratório de Análises Clínicas terão atendimento para pacientes previamente agendados na terça-feira (09/12) das 7h às 18h.

Na Fundação Hospital Francisca Mendes (FHFM), no bairro Cidade Nova, os procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência e cirurgias programadas vão operar normalmente durante o feriado. Os atendimentos ambulatoriais retornam na terça-feira (09/12).

Na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), no bairro Cachoeirinha, as cirurgias eletivas acontecerão conforme agendamento prévio. Os atendimentos ambulatoriais serão retomados na terça-feira (09/12).

Na Fundação Alfredo da Matta (Fhuam) as cirurgias eletivas acontecerão conforme agendamento prévio. Os atendimentos ambulatoriais serão retomados na terça-feira (09/12).

Atendimento ambulatorial

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), Centros de Atenção à Melhor Idade (CAIMIs) e Policlínicas, retornam às atividades na terça-feira (09/12). As agendas dessas unidades são bloqueadas nos fins de semana, feriados e pontos facultativos, e não são marcados no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) serviços nesses dias.

Unidades de Urgência e Emergência

Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio: avenida Cosme Ferreira, 3937, Coroado.

Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo: avenida Autaz Mirim, s/n, Jorge Teixeira.

Complexo Hospitalar Sul (HPS 28 de Agosto): avenida Mário Ypiranga, 1581, Adrianópolis.

Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) Zona Leste (Joãozinho): avenida Cosme Ferreira, 3937, Coroado.

Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) Zona Oeste: avenida Brasil, Compensa.

Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) Zona Sul: avenida Codajás, 26, Cachoeirinha.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada: rua Lóris Cordovil, s/n, Alvorada.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost: avenida Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado: avenida Beira Mar, 156, Coroado.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa: avenida Noel Nutels, s/n, Cidade Nova I.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Dr. José De Jesus Lins De Albuquerque: rua Maracanã, s/n, Redenção.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfª Eliameme Rodrigues Mady: avenida Samaúma, S/N, Monte das Oliveiras.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias: Rua T6, 33, Compensa III.

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo: Praça Ismael Benigno, 155, São Raimundo

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul: rua Bento José de Lima, 33, Colônia Oliveira Machado.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales: avenida Dona Otília, 649, Tarumã.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues: avenida Camapuã, 1.100, Novo Aleixo.

Centro de Saúde Mental do Amazonas: avenida Desembargador João Machado, S/N, Planalto.

Complexo Hospitalar Sul (Instituto da Mulher Dona Lindu): avenida Mário Ypiranga, 1580, Adrianópolis.

Maternidade Dr. Antenor Barbosa: Rua Professora Lea Alencar, s/n, Alvorada.

Maternidade Ana Braga: avenida Cosme Ferreira, s/n, São José I.

Maternidade Azilda da Silva Marreiro: avenida Samaúma, 630, Cidade Nova.

Maternidade Balbina Mestrinho: avenida Duque de Caxias, 1142, Praça 14

Maternidade Chapot Prevost: avenida Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo.

Maternidade Dona Nazira Daou: avenida Camapuã, 108, Cidade Nova II.

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que não haverá atendimento na segunda-feira (08/12), em decorrência do feriado.

Os atendimentos retornarão normalmente na próxima terça-feira (9/12). Lembrando que não ocorrerão os treinamentos realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs), no dia 08.

Educação

Não haverá aula nas escolas da rede estadual de ensino e não haverá expediente administrativo. O retorno das atividades será na terça-feira (09/12).

Cultura

No feriado de Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira (08/12), os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terão funcionamento diferenciado para visitação pública.

O Teatro Amazonas, um dos cartões-postais mais visitados da capital, abrirá para visitação turística das 9h às 13h, recebendo o grande fluxo de visitantes esperado durante a temporada de cruzeiros.

O Palacete Provincial funcionará, das 9h às 15h, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer seus museus e acervos históricos, além de sediar a Feira D.

Alguns espaços, no entanto, estarão fechados ao público no feriado: a Biblioteca Pública do Amazonas, a Galeria do Largo, o Museu do Seringal e o Centro Cultural Palácio Rio Negro retomam suas atividades na terça-feira (09/12).

O Centro Cultural Palácio da Justiça e a Casa das Artes também estarão fechados para visitação, por integrarem o circuito do “Mundo Encantado do Natal”. Para mais informações, acesse o instagram @culturadoam.

(*) Com informações da assessoria