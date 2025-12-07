Traição

Mulher tenta escapar ao perceber a chegada inesperada da esposa do homem com quem ela mantinha um relacionamento

Um vídeo envolvendo uma mulher apontada nas redes como a suposta “amante” ganhou enorme repercussão na China após registrar uma fuga considerada tanto espetacular quanto extremamente arriscada.

As imagens, que se espalharam rapidamente pelas redes sociais chinesas, mostram a mulher tentando escapar ao perceber a chegada inesperada da esposa do homem com quem ela mantinha um relacionamento. Segundo relatos publicados em plataformas de mídia social do país, a situação ocorreu em um apartamento localizado no décimo andar de um edifício residencial.

Para evitar um confronto direto e impedir que a esposa a encontrasse dentro do imóvel, a mulher decidiu fugir pela janela, uma ação que chamou atenção pela ousadia e pelo evidente perigo envolvido. O episódio acabou se tornando viral, gerando grande curiosidade do público e destacando não apenas a tensão do momento, mas também a forma dramática como a tentativa de fuga foi realizada, impulsionando buscas e comentários em toda a internet chinesa.

(*) Com informações de agências