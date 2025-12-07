Nossa Senhora da Conceição

Procissão inicia a partir das 16h30, nas ruas do Centro de Manaus

Nesta segunda-feira (8), a Igreja Católica celebra Nossa Senhora da Conceição. Os festejos em honra à padroeira do Amazonas começam com missas nas paróquias da capital amazonense.

Os horários são 7h30, 10h e 12h. À tarde, às 15h, será rezado o Ofício de Nossa Senhora, um dos momentos mais tradicionais de devoção à padroeira do Amazonas.

Em seguida, a partir das 16h30, a celebração ganha as ruas com a tradicional procissão. O trajeto dos devotos passará pelas avenidas 7 de Setembro e Joaquim Nabuco, rua 10 Julho e avenida Eduardo Ribeiro.

A procissão retorna à esquina entre as avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro, onde os fiéis participam da Missa Solene de encerramento, presidida pelo cardeal Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.

Com o tema “Mãe do Redentor: Ele é nossa esperança”, a festa deste ano convida os devotos a fortalecerem a fé e a confiança na intercessão de Maria, reconhecida como sinal de proteção e esperança para o povo amazonense.