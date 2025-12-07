Maraã

Durante as investigações foi descoberto que o homem também abusou da prima da vítima

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus), cumpriu, no sábado (06/12), mandado de prisão preventiva de um homem, de 40 anos, pelo crime de estupro e favorecimento à prostituição contra a própria filha de 17 anos.

A prisão foi efetuada em uma ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a delegada Mayara Magna, as investigações tiveram início após a tia da vítima comparecer à Depca, no dia 15 de novembro deste ano, relatando que a adolescente era abusada desde os sete anos.

“Nós descobrimos que, nesse período dos abusos, a adolescente foi submetida a uma tortura, onde esse homem chegou a raspar o cabelo dela e a levou para dormir com outros homens. A última vez que o crime ocorreu foi no dia 1º de novembro deste ano”, relatou a delegada.

A equipe policial também descobriu que o autor já tinha praticado o mesmo crime de estupro contra a prima de sua filha, que hoje tem 15 anos. Os abusos eram praticados desde que a adolescente tinha oito anos.

Durante as diligências, o homem teve a sua imagem divulgada pela Polícia Civil como procurado e foi preso em um sítio de difícil acesso, na zona rural de Maraã. “Depois de uma longa investigação da nossa equipe, tivemos informações de que ele teria fugido para a casa de familiares no interior, onde estava escondido”, informou a autoridade policial.

O homem responderá pelos crimes de estupro, favorecimento à prostituição, ameaça e tortura. Ele ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria