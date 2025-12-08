Representatividade

Jeveny Mendonça, Lívia Christina e Márcia Siqueira representaram o bumbá

O Boi-Bumbá Garantido marcou presença, durante o domingo (7), no Levante Nacional Mulheres Vivas, realizado na Praça do Congresso, no Centro de Manaus. O ato, que mobilizou várias cidades do Brasil, uniu vozes no combate ao aumento alarmante de casos de feminicídio no país, ao machismo e a todas as formas de violência contra mulheres. O Boi do Povão foi representado pela porta-estandarte Jeveny

Mendonça, pela rainha folclore Lívia Christina e pela levantadora de toadas Márcia Siqueira.

Segundo Jeveny Mendonça, a mobilização representa a união na luta por justiça a todas as vítimas de feminicídio no Brasil. Na ocasião, ela citou figuras representativas nessa luta, como Dandara, Marielle e Tainara Souza, vítima de tentativa de feminicídio em novembro deste ano, em São Paulo.

“É um momento de grande importância para todas nós. Merecemos ser felizes, livres e também merecemos viver. Nossas vidas importam e estamos aqui para clamar por justiça. Chega da banalização da violência contra a mulher”, afirmou a porta-estandarte do Boi Garantido.

A rainha do folclore Lívia Christina trouxe à memória Deusiane da Silva, assassinada por policiais militares em Manaus, em 2015. Deusiane também se tornou um símbolo de luta contra o feminicídio.

“Devemos sempre estar ativas nas lutas contra todas as formas de violência contra as mulheres. Basta de feminicídio e silenciamento. Que nossas vozes sigam firmes na defesa da vida e da dignidade de todas nós”, mencionou Lívia Christina.

Representatividade indígena

Foto: Iasmina Saraiva

Marinete Tukano, coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (Umiab), denunciou a negligência no recolhimento de dados e a subnotificação por parte de órgãos públicos em relação a casos de violência contra mulheres indígenas.

“Neste ato, de forma simbólica, também estamos trazendo os dados de mulheres indígenas que passam por violência doméstica e outras violências, como o feminicídio indígena. No Amazonas, esses números crescem todos os dias”, disse.

O Boi Garantido segue caminhando, se posicionando e atuante nesta causa, erguendo a sua bandeira de resistência e luta contra o feminicídio, o machismo e todas as formas de violência contra as mulheres.

(*) Com informações da assessoria

