Urucurituba

Apreensão ocorreu durante o domingo (7)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido do domingo (7), suspeito de estupro de vulnerável contra a prima de 3 anos, em Urucurituba, interior do Amazonas.

Segundo as autoridades, o crime ocorreu após os pais da vítima deixarem a menina de 3 anos e sua irmã, um bebê de 3 meses, sozinhas em casa enquanto participavam de uma festa na cidade.

Aproveitando a ausência dos responsáveis, um adolescente invadiu a residência e estuprou a própria prima. Devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi socorrida e levada ao hospital de Itacoatiara, com previsão de transferência para um hospital na capital do Amazonas.

A Polícia Civil iniciou as investigações e apreendeu o adolescente no domingo, conduzindo-o à delegacia de Urucurituba.

