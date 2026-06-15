Festival de Parintins

Marca oficial do Festival de Parintins, Brahma divulga calendário de eventos em Manaus e Parintins

A Brahma, marca da Ambev e patrocinadora oficial do Festival de Parintins, amplia sua atuação na temporada bovina e reforça sua conexão com a cultura amazônica. Desde março, quando começaram os primeiros ensaios dos bois Caprichoso e Garantido, a marca acompanha de perto a movimentação que antecede o maior espetáculo folclórico do Norte do Brasil.

Além disso, a Brahma se consolida como marca anfitriã da celebração, acompanhando cada etapa da preparação dos bumbás e fortalecendo sua presença em Manaus e Parintins.

Brahma acompanha eventos da temporada bovina

Ao longo dos últimos meses, a marca esteve presente em diversos eventos que marcam a preparação para o festival. Entre eles, estão aberturas de ensaios dos bois, lançamentos de álbuns oficiais e encontros tradicionais como o Bar do Boi Caprichoso e o Curral do Boi Garantido.

Além disso, também participou de ensaios da Marujada, feijoadas, festivais temáticos e outras celebrações que reúnem milhares de torcedores dos bumbás.

Com a aproximação do Festival de Parintins, a agenda segue intensa e deve ampliar ainda mais a participação do público nas ações que mantêm viva a disputa entre azul e vermelho.

Tradição e conexão com o Festival de Parintins

As latinhas nas cores vermelha e azul da Brahma já fazem parte da identidade visual do Festival de Parintins. Dessa forma, a marca reforça uma tradição consolidada ao longo dos anos, especialmente durante os eventos da temporada bovina na ilha tupinambarana e em Manaus.

A relação entre Brahma e o festival começou há cerca de 20 anos. Desde então, a personalização das embalagens com as cores dos bois Garantido e Caprichoso se tornou um símbolo da celebração.

Copa do Mundo e Festival de Parintins no mesmo ano

Em 2026, a marca destaca ainda um encontro inédito entre duas grandes paixões nacionais: a Copa do Mundo e o Festival de Parintins. Enquanto o país acompanha a Seleção Brasileira na busca pelo Hexa com a campanha “Tá Liberado Acreditar”, o Amazonas vive a expectativa da disputa entre Garantido e Caprichoso.

Além disso, a Brahma aposta na força dos bares como espaços de convivência e celebração. Em Manaus, a marca contará com 14 bares parceiros transmitindo os jogos da Copa do Mundo.

Da mesma forma, ativações como a Rua Nº 1 levarão telões e arquibancadas para diferentes pontos da cidade, conectando o clima do futebol à energia da temporada bovina.

Calendário de eventos da temporada bovina com presença de Brahma

A Brahma marca presença em uma extensa programação de eventos em Manaus e Parintins ao longo da temporada. Confira os principais:

Bar da Baixa – Aniversário de 5 anos – 21/mar

Abertura dos Ensaios – Garantido – 28/mar

Abertura dos Ensaios – Caprichoso – 28/mar

Curral do Boi Garantido – 30 anos do MAG – 04/abr

Lançamento do Álbum do Garantido – 04/abr

Bar da Baixa – Esquenta do Norte Bumbás – 10/abr

Bar do Boi – É festa de novo! – 11/abr

Curral do Boi Garantido – Lançamento do Álbum – 18/abr

Lançamento do Álbum do Caprichoso – 18/abr

Bar do Boi – Lançamento do Álbum – 25/abr

Bar da Baixa – Pré-Alvorada – 25/abr

Alvorada do Boi Garantido – 30/abr

Bar da Baixa – Transmissão da Alvorada – 30/abr

Bar do Boi – Misticismo e Revolução – 02/mai

Ensaio da Marujada – 03/mai

TBT Azulado – 09/mai

Curral do Boi Garantido – Noite da Cunhã – 09/mai

Ensaio da Marujada – 10/mai

Norte Bumbás – 15/mai

Curral do Boi Garantido – Celebração Folclórica – 16/mai

Ensaio da Marujada – 17/mai

Festival da Cunhã – 23/mai

Bar do Boi – 38 Anos – 23/mai

Bar da Baixa – Especial David Assayag – 29/mai

Arena Planeta Boi – 30/mai

Ensaio da Marujada – 31/mai

Curral do Boi Garantido – 05/jun

Feijoada do Movimento Marujada – 06/jun

Ensaio da Marujada – 07/jun

Feijoada do MAG – 13/jun

Bar do Boi – Alçar as Velas – Rumo à Parintins – 13/jun

Boi de Rua do Caprichoso – 20/jun

Caravana Parintins Rio Fest – 24/jun

Caravana da Pimentosa – 24/jun

Caravana Uendel Pinheiro – 24/jun

Iate Let’s PIN – 24/jun

Kwati Club – 25/jun

Parintins Fun Fest – 26/jun

Feijuca da Alegria FM O Dia – 27/jun

Festa da Vitória em Manaus – 04/jul

Feijoada do Kaboclos – Bravo – 05/jul

Boi, Brasil & Boemia – 13/jul

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