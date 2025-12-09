Tecnologia

Projeto oferece cursos de “Desenvolvimento de Games” e “Introdução à Tecnologia” para meninas de escolas públicas

Meninas de 7 a 17 anos da rede pública de Manaus têm nova chance de se conectar com a tecnologia. O projeto Manaós Tech Girls abriu vagas remanescentes para cursos gratuitos de Desenvolvimento de Games e Introdução à Tecnologia, nas modalidades presencial e online, permitindo que mais jovens descubram seu potencial em carreiras digitais.

As interessadas podem se inscrever pelo site do projeto: https://girls.manaostech.com/, onde estão disponíveis o edital e informações sobre as regras. Para mais detalhes, é possível entrar em contato pelo telefone (92) 99102-0189 ou pelas redes sociais @manaostechgirls.

O programa visa despertar vocações para carreiras digitais e fortalecer a representatividade feminina em tecnologia e inovação. “Abrimos essa nova chance de ver mais meninas envolvidas na área da tecnologia e inovação porque queremos garantir que nenhuma fique de fora por falta de vaga na primeira chamada. Recebemos muitas mensagens de famílias que desejavam participar e entendemos que ampliar o acesso é essencial para reduzir desigualdades e fortalecer a presença feminina no universo da tecnologia. Nosso compromisso é criar caminhos reais para que essas meninas descubram seu potencial e encontrem um espaço de futuro promissor”, destaca Glauco Aguiar, CEO da Manaós Tech for Kids.

Foto: Divulgação

O projeto conta com o suporte do Fundo Socioambiental CAIXA e da Artemisia, por meio do programa “Caixa: Desafio Mulheres em STEM”, que promove soluções de impacto positivo para meninas e mulheres em sua trajetória educacional e profissional. Esse apoio possibilitou a oferta gratuita dos cursos e a estrutura pedagógica necessária para atender alunas da rede pública do Amazonas.

Conteúdo programático dos cursos

Ciclo presencial (7 a 11 anos):

Bloco 1: Alfabetização digital e lógica de programação com ferramentas como Piskel e Construct 3.

Alfabetização digital e lógica de programação com ferramentas como Piskel e Construct 3. Bloco 2: Design e narrativas interativas com valorização da diversidade cultural amazônica.

Design e narrativas interativas com valorização da diversidade cultural amazônica. Bloco 3: Criação e publicação de jogos digitais, estimulando trabalho em equipe e autoconfiança.

Ciclo à distância (12 a 17 anos):

Fundamentos de programação, lógica, fluxogramas, variáveis e eventos aplicados a jogos.

Design, arte e narrativa em jogos 3D com base na identidade amazônica.

Prototipagem, desenvolvimento e apresentação de jogos completos com mentorias síncronas.

“As trilhas culminam em um evento cultural de encerramento, no qual os jogos desenvolvidos serão apresentados publicamente. Esse momento celebra o protagonismo das meninas e estimula vocações em ciência, inovação e tecnologia”, enfatiza Glauco Aguiar.

Sobre a Manaós Tech for Kids

A Manaós Tech for Kids é uma edtech amazônida pioneira em tecnologia para crianças e jovens, com metodologia própria em robótica, programação, inteligência artificial, desenvolvimento de jogos e cultura maker. Já formou mais de 11 mil alunos e alinha seus projetos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Leia mais

Amazonense recebe honraria nacional da Câmara Brasileira de Educação