Investigação

O suspeito espancou a vítima, desferiu diversos golpes na cabeça e depois a enforcou.

O delegado George Gomes, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deu detalhes sobre o feminicídio de Isabel Cristina Simplício, mãe da influenciadora Isabelly Aurora, ocorrido na manhã desta terça-feira (9), em um sítio no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado, o suspeito — identificado como José Brito — agiu com extrema violência. Ele espancou a vítima, desferiu diversos golpes na cabeça e depois a enforcou. Além disso, há perfurações abaixo dos olhos, possivelmente feitas com uma faca.

“Ele espancou, deu várias pancadas na cabeça e depois houve o enforcamento. Há perfurações nos olhos, possivelmente com uma faca. O rosto está bastante danificado em razão dos socos, dos murros e do próprio enforcamento. Pelo que pudemos identificar, estavam só os dois na residência”, explicou Gomes.

O delegado afirmou ainda que a própria família encontrou o corpo após receber mensagens enviadas pelo suspeito logo após o crime. Informações preliminares indicam que o casal mantinha um relacionamento havia menos de um ano.

A Polícia Civil não confirmou se Isabel Cristina já havia registrado denúncias anteriores ou relatado episódios de violência a familiares. As investigações seguem em andamento pela DEHS.

Suspeito enviou áudios após o crime

O suspeito de matar Isabel Cristina Simplício, mãe da influenciadora Isabelly Aurora, enviou uma série de áudios à família da vítima tentando explicar o crime ocorrido na manhã desta terça-feira (9), no sítio da família, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Nas gravações, José Brito afirma que a mulher teria tido um surto antes de ser morta.

Segundo ele, Isabel Cristina chegou ao sítio bastante alterada e teria se automutilado. Em um dos trechos, o suspeito descreve uma suposta confusão entre os dois. “Ela chegou se furando. Eu tentei segurar. Ela furou o próprio olho”, diz Brito, alegando que tentou contê-la durante o episódio.

O homem também afirmou ter se ferido durante a discussão e disse que enforcou a vítima após ser atacado.

“Ela disse que, se eu não ficasse com ela, não viveria com ninguém. Tentou me matar. Eu tô todo rasgado de faca… aí eu enforquei”, relatou.

Após o homicídio, José Brito fugiu do sítio. Nos áudios, ele afirma que pretendia se entregar à polícia e que buscava ajuda para chegar a uma delegacia. Até agora, o suspeito segue foragido.

