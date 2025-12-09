Prisão

O crime aconteceu no Acre e a vítima é neta da ex-companheira do autor.

Um homem de 53 anos foi preso, nesta terça-feira (9), suspeito de estuprar uma criança de 4 anos em 2022, no Acre. Desde então, ele estava foragido e foi preso em Alvarães, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, o crime foi praticado no estado do Acre e o caso chegou ao conhecimento das autoridades quando o tio materno da criança flagrou o abuso e o detalhou para sua irmã, aconselhando-a a não deixar a criança sozinha na casa da avó, uma vez que o autor era companheiro dela.

“A criança passou por escuta especializada com uma psicóloga e ela narrou a ação do autor. Diante das circunstâncias, e com o prosseguimento das investigações, a equipe policial responsável representou por prisão preventiva dele”, informou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o autor encontrava-se foragido, e após o deferimento legal da decisão judicial e de troca de informações com a Polícia Civil do Acre, foram iniciadas as diligências no município a fim de encontrá-lo. Ele foi localizado e preso em casa, no bairro Santa Luzia, naquele município.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

