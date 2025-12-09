revolta

Moradores de diversos bairros interditaram ruas e queimaram objetos em protesto contra apagão.

Manaus (AM) – A falta de energia elétrica provocou manifestações em vários bairros da capital amazonense nesta terça-feira (9). Moradores bloquearam ruas e atearam fogo em objetos como forma de protesto contra os transtornos causados pela interrupção do serviço. Vários bairros de Manaus ficaram sem energia desde o temporal que atingiu a cidade no domingo (7).

Protestos em diversos bairros

No bairro Jardim Mauá, na zona leste, moradores da rua Solimões estão sem energia desde o último domingo (7). Revoltados, eles queimaram pedaços de madeira e interditaram a via.

Além do Mauazinho, protestos também foram registrados nos bairros Tancredo Neves, na Zona Leste, Manoa, na Zona Norte, Alvorada, na centro-oeste, e no Santo Antônio, na Zona Oeste. A população contra uma solução da empresa responsável pelo fornecimento de energia.

Transtornos causados pelo apagão

Os moradores relataram dificuldades em suas rotinas diárias, desde o uso de eletrodomésticos até problemas com iluminação e segurança. As manifestações chamam atenção para a necessidade de uma solução rápida por parte da concessionária de energia e das autoridades municipais.

Além da falta de energia, o temporal que atingiu Manaus causou alagamentos e outras destruições em diversos pontos da cidade.

Amazonas Energia

Nas redes sociais, a Amazonas Energia informou que desde a noite de domingo (7), quando a cidade de Manaus e a região Metropolitana foram atingidas por um forte temporal, equipes da concessionária encontram-se em regime especial de atuação, e continuam mobilizadas durante nesta terça, para restabelecer o sistema elétrico.

