O vigilante Ney da Silva Moura, de 47 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito no cruzamento das ruas Joaquim Sarmento com Saldanha Marinho, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, durante a madrugada desta quarta-feira (10).
Segundo informações preliminares, a vítima retornava para casa após a jornada de trabalho e seguia de motocicleta pela rua Joaquim Sarmento quando o motorista de um veículo modelo Strada avançou o cruzamento e a atingiu.
Com o impacto da colisão, o vigilante foi arremessado na via pública e morreu ainda no local. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro. O corpo de Ney permaneceu na área até ser encontrado por colegas de trabalho.
A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia. Em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pelas autoridades competentes.
