Imprudência

Condutor estava bêbado e seguia na contramão quando atingiu a moto; vítima foi socorrida pelo Samu.

Um motorista registrou o momento em que um condutor trafegando na contramão na avenida Constantino Nery, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, colide e atropela um motociclista durante a madrugada desta quinta-feira (11).

Nas imagens, é possível ver o veículo seguindo pela avenida, enquanto outros motoristas desviam para evitar acidentes. Próximo ao Terminal 1, o carro atinge a moto e segue até o retorno, parando na pista oposta.

O veículo ficou danificado, e o motorista chegou a se trancar, mas acabou abrindo a porta. Embriagado, ele não respondeu aos questionamentos dos demais condutores, que acionaram a polícia.

O motorista foi levado à delegacia para os procedimentos legais. O motociclista atropelado recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

