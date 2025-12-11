Um motorista registrou o momento em que um condutor trafegando na contramão na avenida Constantino Nery, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, colide e atropela um motociclista durante a madrugada desta quinta-feira (11).
Nas imagens, é possível ver o veículo seguindo pela avenida, enquanto outros motoristas desviam para evitar acidentes. Próximo ao Terminal 1, o carro atinge a moto e segue até o retorno, parando na pista oposta.
O veículo ficou danificado, e o motorista chegou a se trancar, mas acabou abrindo a porta. Embriagado, ele não respondeu aos questionamentos dos demais condutores, que acionaram a polícia.
O motorista foi levado à delegacia para os procedimentos legais. O motociclista atropelado recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Leia mais
Vigilante morre após ser atingido por carro em cruzamento de Manaus; motorista fugiu