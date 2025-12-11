Futebol

Estádio amazonense disputa com Mané Garrincha e Fonte Nova a sede da Supercopa que terá o Flamengo em campo.

A Arena da Amazônia está oficialmente na disputa para sediar a Supercopa Rei 2026, que terá o Flamengo garantido no confronto por ter vencido o Brasileirão 2025. O adversário será o campeão da Copa do Brasil 2025, ainda a ser definido.

A confirmação da candidatura partiu da Federação Amazonense de Futebol (FAF), que informou que o estádio concorre com outras duas arenas: o Mané Garrincha, em Brasília — apontado como favorito — e a Arena Fonte Nova, em Salvador.

A escolha será feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que deve anunciar o local nos próximos dias. A data da partida já está definida: 24 de janeiro de 2026, abrindo oficialmente a temporada do futebol brasileiro.

Em outubro, o diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, reforçou que o torneio segue mantido no calendário. “A Supercopa é o jogo inaugural da temporada e está inicialmente prevista para 24 de janeiro”, disse.

Histórico da competição

A Supercopa do Brasil reúne o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão. Na última edição, o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém.

Por que a Arena é uma candidata forte

Inaugurada em 2014 e com capacidade para cerca de 44 mil pessoas, a Arena da Amazônia já recebeu jogos da Copa do Mundo, do Torneio Olímpico de Futebol e de diversas séries do Campeonato Brasileiro.

O estádio segue como principal palco do futebol amazonense, além de receber confrontos da Copa do Brasil, partidas da Seleção Brasileira e finais do Estadual.

