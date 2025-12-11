Crime por vingança

A prisão ocorreu em uma casa no Ramal do Acajatuba, na zona rural do município, menos de oito horas após o crime.

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pelo homicídio de Mateus Rodrigues dos Santos, 27, em Manacapuru, na quarta-feira (10). A prisão ocorreu em uma casa no Ramal do Acajatuba, na zona rural do município, menos de oito horas após o crime.

De acordo com o delegado John Castilho, as diligências começaram ainda na terça-feira (9), quando Mateus foi encontrado morto em um escadão da rua Borba, no bairro União.

A vítima estava com as mãos e pés amarrados. Durante a investigação, a polícia identificou um vídeo que registrava o momento em que Mateus era agredido com pauladas até a morte.

A motivação seria vingança: a vítima teria tentado matar o irmão do autor. Ambos faziam parte da mesma organização criminosa.

O suspeito foi localizado escondido na casa do cunhado. No momento da prisão, ele vestia as mesmas roupas vistas no vídeo e confessou o crime aos policiais.

Procedimentos

Ele responderá por homicídio qualificado. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

