concurso público

Prefeito David Almeida publica edital para Analista Municipal I e II, com salários de até R$ 7.404,82, em janeiro de 2026

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que na próxima sexta-feira (7) será publicado o edital do concurso público da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com 30 vagas e oportunidades em cadastro de reserva.

O edital foi assinado pelo chefe do Executivo municipal nesta quarta-feira (5/11), durante reunião com o secretário da Semad, Célio Guedes, e o subsecretário da Semmas, Elton “Manão” Oliveira.

Vagas, cargos e salários

O concurso será organizado pelo Instituto Consulplan e oferece vagas para:

Analista Municipal I nas áreas de Fiscalização, Química, Geografia e Geologia, com salário inicial de R$ 3.822,71 .

nas áreas de Fiscalização, Química, Geografia e Geologia, com salário inicial de . Analista Municipal II nas áreas de Engenharia Agrônoma, Ambiental, Civil e Florestal, com salário inicial de R$ 7.404,82.

“Você concurseiro, se prepare, que na próxima sexta-feira vamos publicar no Diário Oficial do Município o edital para o concurso público da Semmas. É a oportunidade que você tem de fazer parte dos nossos quadros da Prefeitura de Manaus”, anunciou o prefeito.

Inscrições começam em 7 de novembro

O secretário da Semad, Célio Guedes, explicou que as inscrições já se iniciam na sexta-feira e devem ser feitas no site do Instituto Consulplan.

“Como foi anunciado pelo prefeito, o edital será publicado no dia 7, com previsão de o concurso ser realizado no dia 26 de janeiro de 2026. Quem quiser se inscrever já pode, a partir de sexta-feira, quando for publicado o edital, procurar o site da Consulplan e fazer a sua inscrição para participar desse concurso da Semmas”, informou o secretário.

Fotos – Antonio Pereira / Semcom

Gestão reforça atendimento à população

O subsecretário da Semmas, Elton Manão, destacou a importância do concurso diante do aumento das demandas da pasta desde o último certame, realizado em 2012.

“Hoje é um dia histórico. Quero aqui parabenizar o prefeito David Almeida pela importância do compromisso da gestão com o serviço público. Hoje Manaus está em festa, juntamente com toda a secretaria. Há muito tempo não havia esse concurso público, então as demandas aumentaram muito, e agora, graças ao concurso público, a gente vai poder atender melhor a população da cidade de Manaus”, afirmou.

