Rocam encontra vítima amarrada e amordaçada em área de mata na zona Norte após denúncia anônima.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) resgataram, na noite de quarta-feira (10/12), um homem de 29 anos que estava sendo torturado por criminosos no conjunto Manauara 2, zona Norte de Manaus. A vítima foi encontrada amarrada e amordaçada em uma área de mata da rua Alfredo de Campos.

Por volta das 20h30, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria sendo mantido refém no local. Durante a incursão na mata, os policiais localizaram a vítima com sinais de tortura e imediatamente realizaram o resgate.

Após ser libertado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem ao Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam). A mãe da vítima informou aos policiais que ele possui transtornos mentais.

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância das denúncias anônimas e orienta a população a acionar o 190 sempre que souber de ações criminosas. A identidade do denunciante é mantida sob sigilo.

