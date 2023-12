Homem é resgatado de Tribunal do Crime antes de ser executado no AM

Um homem identificado como Bruno Ferreira de Melo, de 29 anos, foi salvo pela Polícia Militar, no momento em que passava por um ‘julgamento’ no Tribunal do Crime, em Manicoré, interior do Amazonas, durante a noite de quarta-feira (13).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, uma denúncia anônima levou a equipe ao local exato onde ocorria o julgamento, na estrada do Sindicato.

Ao chegarem no local, Bruno foi encontrado com as mãos e os pés amarrados, com um ferimento na cabeça. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade para receber atendimento médico. Bruno prestou depoimento na delegacia e a polícia investiga a circunstância do crime.

