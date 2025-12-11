Oportunidade

Empresa busca mão de obra experiente para áreas de solda, montagem e qualidade.

Publicado em 11 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O Estaleiro Juruá, localizado no Iranduba, anunciou 400 vagas para contratação imediata de profissionais com experiência.

Se você possui o perfil e a experiência nas áreas abaixo, envie seu currículo e garanta sua vaga.

Vagas disponíveis:

Soldador Naval;

Montador Naval;

Lixador;

Encarregado de Montagem;

Encarregado de Solda;

Ajudante de Montagem; e

Assistente de Qualidade.

SERVIÇO

Envio dos currículos: WhatsApp: (92) 98555-6506 | E-mail:[email protected]

Início da contratação: Imediata

Requisito: Experiência comprovada na área

Leia mais:

Rede de supermercados abre vagas de emprego em Manaus