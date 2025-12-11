O Estaleiro Juruá, localizado no Iranduba, anunciou 400 vagas para contratação imediata de profissionais com experiência.
Se você possui o perfil e a experiência nas áreas abaixo, envie seu currículo e garanta sua vaga.
Vagas disponíveis:
- Soldador Naval;
- Montador Naval;
- Lixador;
- Encarregado de Montagem;
- Encarregado de Solda;
- Ajudante de Montagem; e
- Assistente de Qualidade.
SERVIÇO
Envio dos currículos: WhatsApp: (92) 98555-6506 | E-mail:[email protected]
Início da contratação: Imediata
Requisito: Experiência comprovada na área
