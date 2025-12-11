O Estaleiro Juruá, localizado no Iranduba, anunciou 400 vagas para contratação imediata de profissionais com experiência. 

Se você possui o perfil e a experiência nas áreas abaixo, envie seu currículo e garanta sua vaga.

Vagas disponíveis:

  • Soldador Naval;
  • Montador Naval;
  • Lixador;
  • Encarregado de Montagem;
  • Encarregado de Solda;
  • Ajudante de Montagem; e
  • Assistente de Qualidade.

SERVIÇO

Envio dos currículos: WhatsApp: (92) 98555-6506 | E-mail:[email protected]

Início da contratação: Imediata

Requisito: Experiência comprovada na área

Leia mais:

Rede de supermercados abre vagas de emprego em Manaus