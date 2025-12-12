Prisão

A vítima conviveu como esposa do autor durante quatro anos e tiveram duas filhas

Um homem de 37 anos foi preso, na quinta-feira (11), por viver casado com uma adolescente de 15 anos, desde quando ela tinha apenas 11, no município de Lábrea, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, a vítima era submetida a diversas torturas, inclusive durante o período de puerpério.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou que a operação contou com planejamento e organização das equipes policiais para localizar e responsabilizar o autor, que mantinha um casamento infantil com a vítima, durante um ciclo de violência de quatro anos.

“Viajamos por cerca de dois dias até o município para realizar a prisão. A atuação da DEP de Lábrea e DPI evidencia que não há barreiras para que a Polícia Civil traga a segurança pública para o interior do Amazonas, e atue protegendo crianças e adolescentes”, afirmou o delegado.

De acordo com a delegada Kelly Souto, a equipe da DEP de Lábrea recebeu informações de um caso de violência doméstica e, inicialmente, não tinham conhecimento das idades das partes envolvidas. “No decorrer das investigações, descobrimos que atualmente a vítima tem 15 anos e, desde os 11 anos, convivia maritalmente com o autor, que hoje tem 37 anos. Eles têm duas filhas, concebidas quando ela tinha entre 12 e 13 anos. Na ocasião do crime de violência doméstica, a adolescente estava de resguardo”, afirmou.

Conforme a delegada, no dia 26 de novembro deste ano, o homem desferiu vários socos contra a vítima, além de proferir ameaças contra ela também. Os crimes foram registrados em vídeo pelo irmão do agressor.

“O vídeo mostra a forma violenta de que o infrator agrediu a adolescente, na frente das filhas recém-nascida e de um ano de idade. Ele ainda chegou a queimar a vítima com isqueiro. Diante da gravidade do caso, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão preventiva do homem”, relatou a delegada. A DEP de Lábrea e o DPI realizaram diligências para cumprir a ordem judicial, cumprida na quarta-feira, no bairro da Fonte, no município.

“Com a prisão do autor, conseguimos libertar a adolescente, encerrando um ciclo de violência que durou quatro anos”, finalizou Kelly. O homem responderá por estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Ele passará por audiência de custódia e se encontra à disposição do Poder Judiciário.

