Ação reúne solidariedade, mobilização social e apoio à população em situação de rua.

A Gerência de Políticas para Pessoas em Situação de Rua (GPPSR) intensifica, mais uma vez, a mobilização solidária voltada à coleta de roupas e calçados destinados à população em situação de rua. A iniciativa, que segue aberta até segunda-feira (15), reforça a importância da participação comunitária e, consequentemente, fortalece a preparação para a 3ª edição do Baile do Encanto, evento que simboliza acolhimento, celebração e valorização da dignidade humana.

Doação reforça dignidade e mobiliza solidariedade

Para destacar ainda mais o impacto social da campanha, o diretor do Departamento de Promoção e Defesa de Direitos (DPDD/Sejusc), Agostinho Corrêa, ressalta a importância do gesto solidário. Segundo ele, a doação vai além da entrega de um item: representa respeito e cuidado. “É fundamental lembrar que doação não é descarte, são roupas e calçados em bom estado, capazes de acolher e oferecer conforto a quem mais precisa”, destaca.

Além disso, relatos de doadores reforçam a sensibilidade despertada pela ação. A advogada Brenda Carioca esteve na unidade do PAC Parque 10 e decidiu contribuir com roupas e calçados. Ela conta que a presença do ponto de coleta em um local de grande circulação a motivou a participar.

“Vi que no Parque Dez Mall, por onde passo com frequência, havia um ponto de coleta. Aquilo me sensibilizou. Acredito que, nesse período de fim de ano, é momento de refletir, doar e se abrir mais ao cuidado com o próximo”, relata.

Doação não é descarte

Para garantir que todas as pessoas atendidas recebam peças adequadas, a GPPSR reforça que os itens doados devem estar limpos, em bom estado e prontos para uso. Dessa forma, a campanha preserva o caráter humanitário da ação e assegura que a entrega ocorra de maneira respeitosa.

Todo o material arrecadado será distribuído durante o Baile do Encanto, marcado para o dia 17 de dezembro, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, localizado na zona sul de Manaus. Assim, o evento se torna também um ponto de conexão diretamente entre quem doa e quem recebe, fortalecendo o ciclo de cuidado.

Baile do Encanto: celebração e serviços essenciais

Além de promover um momento de confraternização natalina, o Baile do Encanto se destaca por oferecer uma série de serviços essenciais às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. Durante o evento, haverá emissão de documentação, corte de cabelo, esmaltação e orientações sobre os direitos da pessoa idosa.

Dessa maneira, a celebração se transforma em uma oportunidade concreta de acesso a cidadania, autocuidado e informação — fatores que, muitas vezes, estão distantes dessa população.

A edição deste ano também carrega um significado afetivo especial, já que homenageia Elvio de Azevedo Costa, conhecido como “Encanto”. Ele viveu em situação de rua e faleceu em 2022, aos 36 anos, vítima de atropelamento. Entretanto, sua história deixou marcas de solidariedade. Elvio era reconhecido pelo engajamento em apoiar pessoas marginalizadas e buscava auxílio em instituições e entidades para ajudar quem enfrentava dependência química, alcoolismo ou situação de prostituição.

Assim, a campanha de arrecadação e o Baile do Encanto consolidam-se como iniciativas que não apenas promovem solidariedade, mas também contribuem significativamente para a construção de uma rede de apoio contínua, responsável e transformadora.

