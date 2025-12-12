Procurados

Suspeitos, ambos venezuelanos, são procurados por espancar jovem até a morte em novembro.

A Polícia Civil divulgou as imagens de dois jovens venezuelanos apontados como suspeitos de espancar até a morte Luiz Matheus Moura Aguiar, de 20 anos, em novembro deste ano, na Zona norte de Manaus — caso que agora é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Suspeitos procurados

Foram divulgadas as imagens de Luiz Fernando Rodriguez Alvarado, 19, e de seu primo, conhecido como “Salomão”. Ambos são apontados como responsáveis pelo homicídio ocorrido em 16 de novembro, na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade. Segundo as investigações, os dois teriam agido juntos na ação criminosa que resultou na morte de Luiz Matheus.

O delegado Adanor Porto destacou a importância da colaboração da população para localizar os suspeitos. Ele reforçou que qualquer detalhe que possa auxiliar no paradeiro dos procurados é fundamental para o andamento das investigações.

Canais de denúncia

Informações podem ser repassadas pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia; 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A identidade do denunciante será preservada.

Leia mais

Marido é preso por agredir esposa grávida com socos e chutes em Manaus