Canutama

Ele cortou as roupas e tampou a boca da vítima para cometer o abuso.

Um homem de 18 anos foi preso suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente de 12 anos. A prisão ocorreu na comunidade de Belo Monte, no município de Canutama, no interior do Amazonas.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, afirmou que a prisão foi realizada logo após a denúncia, que o suspeito foi localizado ainda na comunidade e que a Polícia Civil seguirá atuando com rigor para proteger crianças e responsabilizar autores desse tipo de crime.

“Assim que recebemos a informação, nossas equipes se mobilizaram rapidamente e conseguiram deter o suspeito ainda na localidade. Reforçamos que a Polícia Civil não mede esforços para proteger menores e garantir que crimes dessa natureza sejam rigorosamente apurados”, falou o delegado.

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, durante a madrugada, o homem entrou no quarto da vítima pela janela e subiu em sua cama. De forma sorrateira, cortou parte de suas roupas e tentou impedir que ela gritasse. A vítima despertou durante o ato e conseguiu gritar por ajuda.

“A irmã mais velha da adolescente, que dormia no mesmo quarto, acordou assustada com o barulho. Ela viu o suspeito sobre a vítima, com uma camiseta cobrindo o rosto. Ao perceber que havia sido visto, ele fugiu pela janela”, relatou o delegado.

De acordo com o delegado, a irmã da vítima telefonou para uma vizinha e relatou o ocorrido. A vizinha saiu imediatamente para a rua e viu o autor passando apressado. Ao perceber que ela falava ao telefone, ele começou a correr.

“As equipes policiais foram acionadas e o indivíduo foi localizado na zona rural do município, de onde foi levado de lancha até a sede de Canutama. Ele confessou que havia consumido drogas e álcool e que já vinha observando a vítima antes do crime”, explicou o delegado.

O delegado destacou que o apoio do DPI e do delegado Paulo Mavignier foram fundamentais para a rápida elucidação do crime e para que fosse possível efetuar a prisão em flagrante do suspeito.

“A integração entre a 62ª DIP de Canutama, o DPI e a Guarda Civil Municipal demonstram a importância do trabalho conjunto das forças de segurança, especialmente em regiões mais afastadas. Essa cooperação eficiente garantiu uma resposta imediata e reforça o nosso compromisso com a proteção das nossas crianças e adolescentes”, falou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

Leia mais:

Condenado por estupro de enteada é preso em Manaus