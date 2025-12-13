Alerta

Levantamento aponta seis bairros com índice elevado e Semsa intensifica ações de combate ao mosquito.

Manaus (AM) – Seis bairros de Manaus apresentam alto risco de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, segundo o resultado do 4º Levantamento do Índice Rápido do Aedes (LIRAa) de 2025, divulgado nesta sexta-feira (12/12) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os bairros Tarumã, Da Paz, Alvorada, Lírio do Vale, Nova Esperança e Santo Agostinho registraram índices acima de 4%, patamar considerado de alto risco para transmissão de dengue, zika e chikungunya.

A divulgação ocorreu durante o Dia D de Mobilização contra o Aedes, que contou com carreata e ações educativas nos bairros Compensa e Alvorada 2, na zona Oeste da capital.

Manaus segue em médio risco, aponta LIRAa

O levantamento vistoriou 25.954 imóveis no mês de novembro e apontou um índice geral de infestação predial de 1,8%, o que mantém Manaus em médio risco, faixa que varia entre 1,0% e 3,9%.

Ao todo, o LIRAa identificou 28 bairros com baixo risco e 29 em médio risco, além dos seis classificados como alto risco.

Mapa de vulnerabilidade aponta 18 bairros prioritários

Com base nos dados do LIRAa e no número de notificações de doenças, a Semsa elaborou um Mapa de Vulnerabilidade, que apontou 18 bairros em alta vulnerabilidade:

Tarumã-Açu, Tarumã, Cidade Nova, Parque 10 de Novembro, Flores, Aleixo, Jorge Teixeira, Gilberto Mestrinho, Zumbi, São José Operário, Compensa, Centro, Santa Etelvina, Colônia Terra Nova, Alvorada, Nova Esperança, Santo Antônio e Petrópolis.

Segundo a diretora da Dvae/Semsa, Marinélia Ferreira, o objetivo é direcionar as ações de controle para as áreas mais críticas e prevenir surtos.

Aedes se prolifera dentro das casas, alerta Semsa

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, destacou que o LIRAa também identifica os principais depósitos que acumulam água, muitos deles dentro das residências e quintais.

“Isso mostra que o combate ao mosquito depende diretamente do envolvimento da população, não apenas do trabalho dos profissionais de saúde”, afirmou.

Ele alertou ainda que as doenças transmitidas pelo Aedes podem evoluir para quadros graves e até óbitos. No caso da zika, há risco de microcefalia em recém-nascidos.

Checklist de 10 minutos ajuda a prevenir focos

A Semsa reforça a orientação para o Checklist 10 Minutos contra o Aedes, que propõe a eliminação de criadouros uma vez por semana. O ciclo de vida do mosquito leva de 7 a 10 dias, o que torna a limpeza semanal essencial.

A recomendação inclui verificar recipientes como copos descartáveis, lonas, vasilhas de animais e qualquer objeto que possa acumular água.

Casos de dengue diminuem, mas risco permanece

Entre janeiro e 6 de novembro, Manaus registrou 1.211 casos confirmados de dengue, nove de zika e 79 de chikungunya. Apesar da redução em relação ao ano passado, a Semsa alerta para o risco de aumento devido ao período chuvoso.

Os Distritos de Saúde seguem reforçando ações nos bairros mais vulneráveis, com educação em saúde, eliminação de criadouros, aplicação de inseticidas quando necessário e monitoramento constante dos casos suspeitos.

