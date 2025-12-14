reality

A estrutura do reality show será instalada no Sumaúma Park Shopping, na Zona Norte de Manaus.

Manaus vai receber a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 na região Norte. A estrutura do reality show será instalada no Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, na zona Norte da capital amazonense.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (14). Na gravação, ele destacou elementos da cultura local ao revelar a novidade:

“Opa, cheguei com mais uma Casa de Vidro! Nas caixas de som, o brega. No prato, uma gastronomia que não dispensa um bom tambaqui. Entre rios e tradições, a emoção vai transbordar. Manaus, a Casa de Vidro da região Norte é sua!”

Assim como as demais estruturas transparentes espalhadas pelo país, a Casa de Vidro em Manaus vai abrigar quatro candidatos, que disputarão duas vagas para entrar no BBB 26. A escolha será feita por voto popular: o homem e a mulher mais votados garantem lugar no reality.

Manaus é a quarta cidade confirmada para receber a dinâmica. Na última quinta-feira (11), foi anunciado que São Caetano do Sul, na região Sudeste, também sediará a Casa de Vidro e a BBB Experience. Na sexta-feira (12), Brasília foi revelada como a cidade escolhida na região Centro-Oeste. Já no sábado (13), Tadeu Schmidt confirmou Salvador como sede da Casa de Vidro do Nordeste.

Produzido pelos Estúdios Globo, o Big Brother Brasil 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado. A estreia do programa está marcada para o dia 12 de janeiro.

