Primeiro julgamento do caso terminou com condenações por 56 homicídios e outros crimes graves.

Manaus (AM) – Dois réus foram condenados à prisão em regime fechado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) no primeiro julgamento relacionado ao Massacre do Compaj. A decisão foi proferida na noite de sábado (13/12) pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

Anderson Silva do Nascimento e Geymison Marques de Oliveira são os primeiros julgados pelos crimes cometidos durante a rebelião ocorrida em 1.º de janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que resultou na morte de 56 detentos.

Ao final da sessão, o colegiado decretou a prisão imediata de Geymison Marques de Oliveira, que respondia ao processo em liberdade. Anderson Silva do Nascimento já estava preso e participou do júri de forma presencial, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis.

Geymison participou do julgamento por videoconferência. A defesa alegou que ele vinha sofrendo ameaças de morte, o que justificaria a ausência física no plenário.

Julgamento histórico e de longa duração

O julgamento do processo nº 0211356-90.2018.8.04.0001 teve início na terça-feira (09/12) e se estendeu por cinco dias consecutivos. A sessão é considerada uma das mais longas e complexas já realizadas pelo Tribunal do Júri do Amazonas.

Além do colegiado de juízes, atuaram no caso quatro membros do Ministério Público do Amazonas (MPAM), dois defensores públicos e um advogado de defesa.

Crimes pelos quais os réus foram condenados

Os dois acusados foram condenados pelos seguintes crimes:

Lista de condenações

56 homicídios consumados

1 homicídio tentado

45 crimes de vilipêndio de cadáver

1 crime de tortura

Integração em organização criminosa

As condenações refletem a gravidade dos fatos ocorridos durante a rebelião no Compaj, que chocou o país.

Logística reforçada e inovação no júri

Segundo o TJAM, o julgamento exigiu uma operação logística de grande porte devido à dimensão do caso e ao envolvimento de organizações criminosas. Mais de 100 profissionais atuaram diretamente no júri, incluindo magistrados, promotores, defensores, oficiais de Justiça, jurados, além de equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde.

Medidas adotadas durante o julgamento

Entre as inovações no procedimento, o colegiado destacou:

Policiamento reforçado durante todos os dias

Equipe médica de plantão ininterrupto

Uso de duas urnas para coleta de votos

Quesitação parcialmente em bloco

Utilização de placas de sinalização para manifestação das partes

As medidas buscaram dar mais agilidade ao julgamento e reduzir o desgaste dos jurados diante do grande número de crimes analisados.

Outros julgamentos ainda serão realizados

Este é o primeiro de um total de 22 processos relacionados ao Massacre do Compaj. Considerado o segundo maior massacre em presídio no Brasil, em número de vítimas, o caso só perde em dimensão para o episódio do Carandiru.

De acordo com o TJAM, os demais processos deverão ser pautados pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri ao longo do ano de 2026.

