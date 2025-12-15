Repercutiu

Zezé pede que a emissora não exiba seu especial de Natal, previsto para quarta-feira (17)

O cantor Zezé di Camargo publicou um vídeo, na madrugada desta segunda-feira (15), manifestando indignação com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News.

Na gravação, Zezé pede que a emissora não exiba seu especial de Natal, previsto para quarta-feira (17). Segundo ele, a decisão está relacionada ao que presenciou no evento e à mudança de posicionamento de integrantes da família Abravanel. “Diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos pensando totalmente diferente do que o pai pensava… Uma coisa eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe. Só queria dizer uma coisa para vocês, SBT: vamos tocar o caminho, tenho serviço, tudo. Mas, se puderem, não precisam por no ar o meu especial”, afirmou.

Na sequência, o cantor reforça que não vê sentido na exibição do programa. “Para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Beijo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão… Desculpem, prostituindo. Não faço parte disso”, declarou.

O presidente Lula participou da cerimônia de inauguração do SBT News. Em publicações nas redes sociais, o perfil oficial do presidente divulgou imagens ao lado de Patricia, Rebeca e Renata Abravanel, além de Daniela Beyruti. Em outro momento, Lula aparece beijando a testa de Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos. O evento também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Ainda no vídeo, Zezé disse que não quer decepcionar “uma grande parte do povo brasileiro”. “Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, afirmou.

O SBT foi procurado para comentar o caso, mas não se manifestou até o momento.

(*) Com informações do Metrópoles

