Motorista cai com carro em igarapé de Manaus

Manaus (AM) – Um motorista perdeu o controle do veículo, capotou e caiu dentro de um igarapé, na manhã desta sexta-feira (8), na avenida das Torres, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu após o homem, que seria motorista de aplicativo, aceitar a solicitação de uma corrida, no bairro da Compensa, na zona Oeste. A solicitante é uma mulher, até o momento não identificada. Segundo os relatos, ela teria armado uma espécie de “casinha” para assaltar o motorista.

Ao chegar na avenida, o homem percebeu que tinha caído em uma emboscada e acelerou. Com isso, ele perdeu o controle do carro e caiu dentro do igarapé. As informações dão conta que a mulher conseguiu fugir. Até o momento não se sabe nada sobre a suposta passageira.

Entretanto, o pai do motorista, Guilherme Pereira Antônio, disse que, na verdade, o filho é engenheiro e possivelmente passou mal no trânsito.

“O meu filho saiu de manhã pra trabalhar. Ele deve ter passado mal e aconteceu esse acidente, essa casualidade. Mas ele está bem, graças a Deus. Já fui lá falar com ele e vim verificar o estrago material, que é o de menos importante”, disse.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMAM) e recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.

Leia mais:

Motorista de app é encontrado morto dentro de porta-malas em Manaus

Passageiro se esconde em batalhão da PM após brigar com motorista de app em Manaus

Motorista que levava Rodrigo Mussi afirma que dormiu no volante