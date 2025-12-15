Polícia Federal

Polícia Federal flagra jovem de 17 anos tentando embarcar para Manaus com droga oculta no corpo.

Tabatinga (AM) – A Polícia Federal apreendeu, no sábado (13/12), uma adolescente de 17 anos que tentava embarcar em voo com destino a Manaus, transportando cocaína oculta no corpo.

Como a droga foi encontrada

Durante a fiscalização de rotina, os policiais federais identificaram que a substância ilícita estava afixada ao corpo da menor com esparadrapo, por baixo das roupas, numa tentativa de ocultar a droga e dificultar a detecção.

Encaminhamento à autoridade competente

Após a apreensão, a adolescente foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Tabatinga para adoção das medidas legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Alerta sobre transporte de drogas

O caso reforça a atuação da Polícia Federal na fiscalização de embarques e a importância de medidas preventivas contra o tráfico de drogas, especialmente envolvendo menores de idade.

