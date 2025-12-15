Espetáculo

Espetáculo natalino de dança e teatro aborda empatia, pertencimento e convivência entre diferentes realidades sociais

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Teatro Gebes Medeiros recebe, nesta terça-feira (16), às 19h, o espetáculo ‘O Encanto dos Dois Mundos’, como parte da programação gratuita do ‘O Mundo Encantado do Natal’. A apresentação é aberta ao público e tem duração aproximada de 45 minutos.

Produzido pelo Studio de Dança Patrícia Marques, o espetáculo une dança e teatro para contar a história de Clara, uma jovem que vive em um castelo de luxo, e Lia, uma trabalhadora das ruas da cidade. Os caminhos das duas se cruzam na noite de Natal por meio de um boneco encantado que ganha vida e as conduz a um reino mágico, onde brinquedos se movem, o tempo parece parar e valores como empatia, coragem e solidariedade ganham destaque.

A proposta do espetáculo parte da observação das diferenças sociais presentes no cotidiano urbano e as transforma em uma narrativa acessível ao público de todas as idades. Ao colocar personagens de realidades distintas em contato, a montagem busca reforçar a ideia de pertencimento e igualdade, utilizando a linguagem da dança e da encenação como ferramentas de comunicação sensível e direta.

Expectativa da diretora

A diretora Patrícia Marques destaca a expectativa em relação à apresentação e o papel do espetáculo dentro da formação artística e cidadã:

“As expectativas são as melhores possíveis. Esperamos emocionar o público, despertar reflexões e proporcionar um momento de encantamento para toda a família”, afirmou.

Para o Studio de Dança Patrícia Marques, este espetáculo representa mais um passo na missão de democratizar o acesso à arte, valorizar a cultura e formar não apenas bailarinos, mas cidadãos sensíveis e conscientes.

FOTOS: Divulgação / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Compromisso cultural do Governo do Amazonas

Integrando a programação natalina da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ‘O Encanto dos Dois Mundos’ reforça o compromisso do Governo do Amazonas de oferecer atividades culturais acessíveis, voltadas ao público familiar e alinhadas aos valores do período natalino, ampliando o acesso à arte e fortalecendo a agenda cultural do Teatro Gebes Medeiros.

