Sefurança

A nomeação estará disponível na Edição 6.215 do Diário Oficial do Município (DOM).



O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta segunda-feira (15), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a homologação e a nomeação de 127 novos guardas municipais, ampliando o efetivo da segurança pública municipal e fortalecendo a presença da Guarda Municipal nas ruas da capital. A nomeação estará disponível na Edição 6.215 do Diário Oficial do Município (DOM).

A assinatura ocorreu com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, e do titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, consolidando mais uma etapa do planejamento estratégico da Prefeitura de Manaus voltado à prevenção da violência e à valorização do serviço público.

Durante o ato, o prefeito destacou o impacto direto da medida na segurança da cidade. “Estamos colocando mais 127 homens e mulheres nas ruas para ajudar a proteger a nossa cidade. Eles já entram em atividade a partir da próxima segunda-feira, 22 de dezembro, reforçando o trabalho da Guarda Municipal e trazendo mais tranquilidade para a população”, afirmou David Almeida.

O chefe do Executivo municipal ressaltou ainda que o fortalecimento da Guarda Municipal é uma prioridade da gestão. “Investir em segurança pública é investir em qualidade de vida. Temos trabalhado para ampliar o efetivo, melhorar as condições de trabalho e garantir que a Guarda Municipal esteja cada vez mais preparada para servir Manaus”, completou.

O secretário municipal de Segurança Pública, Alberto Siqueira, também destacou a importância da homologação. “Esse reforço representa mais presença territorial e mais capacidade de resposta da Guarda Municipal, alinhada às diretrizes de segurança cidadã adotadas pela Prefeitura de Manaus”, disse.

Além da nomeação imediata, o prefeito anunciou a realização de um novo concurso público. “Para quem sonha em fazer parte da Guarda Municipal, estamos preparando um novo edital, previsto para o mês de março do ano que vem, com 590 vagas. É mais uma oportunidade e mais um passo no fortalecimento da segurança pública municipal”, concluiu.

Com a homologação e a nomeação dos novos servidores, a Prefeitura de Manaus avança na estratégia de ampliar a atuação preventiva, fortalecer as instituições e garantir mais segurança para a população em todas as zonas da cidade.

Leia mais:

Manaus reforça segurança com novos armamentos da Guarda Municipal