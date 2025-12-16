Televisão

Cantor criticou participação de Lula no lançamento do SBT News e programa “Natal é Amor” é adiado.

Após críticas à emissora e às filhas de Silvio Santos, Zezé Di Camargo teve o especial de Natal “É Amor” cancelado pelo SBT nesta segunda-feira (15). O programa, já gravado e com estreia prevista para quarta-feira (17), foi adiado após o cantor se manifestar contra a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cerimônia de lançamento do SBT News.

“A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial ‘Natal é Amor com Zezé Di Camargo’, programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário”, informou o SBT em nota.

Polêmica no lançamento do SBT News

O evento de lançamento do SBT News teve clima cordial e risadas entre Lula e adversários políticos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebidos pela família de Silvio Santos, falecido em agosto do ano passado.

Manifesto de Zezé Di Camargo

— Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava… — disse o cantor.

O artista afirmou que “filho que não honra pai e mãe não existe” e explicou que, mesmo com o tempo e o trabalho investidos na gravação, decidiu não exibir o programa.

— Eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Se puderem fazer um favor para mim, tirem meu especial do ar. A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai (Silvio Santos) pensava, do que grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar — declarou. — Beijo, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo.

Presidente do SBT se manifesta

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, respondeu às críticas feitas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do cantor, após o convite a membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para a cerimônia de lançamento do SBT News, novo canal da emissora.

Em nota, Daniela explicou que o objetivo do evento era refletir a “pluralidade e o respeito a todas as instituições” defendidos pelos princípios estabelecidos por Silvio Santos em carta de 1988.

“Nos últimos dias, minha família teme sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. E isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”, destacou.

*Com informações do Info Money.

