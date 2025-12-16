Investigação

Inicialmente, o suspeito alegou que a companheira havia morrido em um acidente de carro, mas confessou o homicídio após a prisão

Após uma reviravolta no caso da morte de Henay Rosa Gonçalves Amorim, de 31 anos, o namorado dela, Alison de Araújo Mesquita, de 43, foi preso na manhã de segunda-feira (15), durante o velório da vítima, em Divinópolis (MG).

Diante de diversos indícios de que Henay já estaria morta antes da colisão, Alison confessou à Polícia Civil que a matou e simulou um acidente de trânsito para tentar encobrir o crime.

Vídeo suspeito

A suspeita de feminicídio surgiu após investigadores analisarem imagens de câmeras de segurança que registraram o casal minutos antes do acidente, em uma praça de pedágio.

Nas imagens, Henay aparece sentada no banco do motorista, aparentemente desacordada, enquanto Alison ocupa o banco do passageiro. Em determinado momento, ele se estica para pagar a tarifa e, em seguida, passa a conduzir o veículo de forma improvisada.

Segundo a Polícia Civil, a cena chamou a atenção da atendente do pedágio, que chegou a perguntar se estava tudo bem. Cerca de nove minutos depois, o carro invadiu a contramão e colidiu com um ônibus. A morte de Henay foi confirmada ainda no local.

Histórico de violência

Após a reviravolta no caso, a Polícia Civil reuniu mensagens, fotografias e registros de atendimentos médicos que indicam um possível histórico de violência doméstica.

De acordo com os investigadores, esse contexto ajuda a explicar os indícios apurados e reforça a suspeita de que a morte de Henay não foi um evento isolado.

(*) Com informações do Metrópoles

