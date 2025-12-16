Centro de Convenções

Parceria entre a Fábrica de Eventos e o Grupo Nova Era fortalece o espaço como referência cultural, amplia investimentos privados e impulsiona a economia criativa em Manaus.

Um dos espaços mais tradicionais de eventos de Manaus entra oficialmente em uma nova fase. O Centro de Convenções Studio 5 passa a se chamar Nova Era Hall, marcando um reposicionamento do local e reforçando o investimento privado na cultura e no entretenimento da capital amazonense.

O anúncio foi feito no fim de semana, durante a primeira edição do Festival Nova Era de Música, que reuniu atrações nacionais e regionais e levou milhares de pessoas ao espaço em uma grande celebração da cultura brasileira e nortista.

A mudança ocorre após a assinatura de um acordo de naming rights entre a Fábrica de Eventos, empresa responsável pela administração do espaço, e o Grupo Nova Era, maior rede atacadista do Norte, com 25 unidades nos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia.

Segundo a gerente de Marketing do Grupo Nova Era, Viviane Cavalcante, o projeto chega em um momento simbólico, quando a marca completa 14 anos de atuação. “Esse novo projeto coroa a nossa história, que nasceu e se fortaleceu no Norte, conectada com a cultura, a tradição e o povo da região”, afirmou.

Ainda de acordo com Viviane, o investimento busca ampliar experiências positivas para a cidade e para o público, fortalecendo parcerias estratégicas e fomentando o acesso à cultura. “Para o Nova Era, incentivar espaços de lazer é uma forma de valorizar a cultura e democratizar o entretenimento”, destacou.

Para a empresária Bete Dezembro, a parceria simboliza mais do que uma mudança de nome. “Quando iniciativa privada e produção cultural caminham juntas, os resultados vão além do palco. É um compromisso com Manaus, com a economia criativa, com os artistas e com o futuro da nossa cultura”, ressaltou.

Ela destaca que o Nova Era Hall Studio 5 representa um novo momento para o espaço. “É um local que se reinventa, se moderniza e se consolida como referência para grandes eventos culturais, artísticos e de entretenimento. Para Manaus, isso significa mais visibilidade, geração de renda e orgulho da nossa identidade”, completou.

Inaugurado em 5 de julho de 1991, o antigo Studio 5 se tornou um dos maiores e mais versáteis centros de eventos da capital, com múltiplos ambientes e estrutura para diferentes formatos de espetáculos.

Festival marcou estreia da nova marca

A estreia do novo nome aconteceu durante o Festival Nova Era de Música, realizado nos dias 12 e 13 de dezembro, que celebrou o som regional e a música popular brasileira. As atrações nacionais foram Revelação e Raquel dos Teclados, além de artistas amazonenses como Uendel Pinheiro, Mara Lima, Márcia Novo, Júlio Persil, DJ Louis Santos, e os grupos Orquestra de Beiradão, China e os Astronautas e Debubuia.

O evento consolidou o novo momento do espaço, que passa a se posicionar como um dos principais palcos culturais da cidade.

