Violência sexual

Polícia Civil prende homem de 45 anos após ameaçar a vítima com faca no Puraquequara

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (15), por estupro contra a sua enteada de 24 anos. A prisão ocorreu na rua Denner, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, as diligências começaram após a vítima comparecer à delegacia informando que havia sido abusada sexualmente pelo padrasto mediante ameaça de morte, com o uso de uma faca. O crime ocorreu quando o homem foi até a casa da vítima buscar o gato de estimação da mãe dela.

“A vítima contou que o homem foi até a casa buscar o animal e saiu em seguida. Porém ele retornou devido a chuva e disse que permaneceria na sala do imóvel. Diante disso, a vítima deslocou-se para o quarto, onde foi surpreendida pelo autor proferindo ameaças de morte a ela, caso não mantivesse relações sexuais com ele”, disse a delegada.

Ameças

Segundo a delegada, a jovem relatou que, após o crime, o autor proferiu mais ameaças dizendo que se contasse para alguém mataria seu avô e sua mãe. Após isso, o homem fugiu do local e ela imediatamente procurou a delegacia.

“A vítima contou, também, que o padrasto já havia lhe visto trocar de roupa em outra ocasião e, desde então, ela decidiu não morar mais com a sua mãe e o homem, o que motivou ele ser costumeiro em enviar mensagens e ligar para ela, com o intuito de saber sobre a sua vida”, afirmou a delegada.

Conforme a delegada, após a denúncia da vítima, a equipe policial foi até a residência do autor e efetuou a prisão dele, além de apreender a faca utilizada para ameaçar a enteada e o aparelho celular do homem.

Procedimentos

O homem responderá por estupro e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Caso Benício: Justiça nega prisão de médica e suspende atuação profissional