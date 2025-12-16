Polêmica

Frota reagiu ao vídeo do sertanejo e criticou o ataque ao SBT

Alexandre Frota se envolveu na polêmica entre Zezé Di Camargo e o SBT ao publicar um vídeo com críticas duras ao cantor. O ator e ex-deputado afirmou que foi provocado por seguidores a comentar o caso e classificou como “deprimente” o vídeo de Zezé, no qual o sertanejo atacou a emissora após a presença de Lula (PT) no lançamento do SBT News.

No vídeo, Frota reconheceu a trajetória artística de Zezé, mas disse que o episódio evidenciou despreparo e falta de conhecimento político.

“Fala, Zezé. Eu pensei muito para poder fazer esse vídeo aqui, porque muita gente me pedindo a minha opinião sobre aquele vídeo deprimente que você gravou. Todos nós respeitamos a sua história, sabemos de onde você veio, o que você fez para poder chegar onde você chegou, o sucesso que você faz. Gostamos da sua música. Eu sou fã do seu trabalho, mas também reconheço que desde a sua chegada você tem pouca informação, pouca cultura e pouco conhecimento. E esse seu vídeo mostrou o seu total desconhecimento”, disse Frota.

Presença de Lula

O ex-deputado explicou que a presença de Lula no evento do SBT teve caráter institucional e criticou o tom adotado pelo cantor.

“O presidente Lula, ele foi convidado porque ele é o presidente no momento e não sei se você sabe, uma televisão, uma emissora de televisão, a concessão dela é dada pelo governo federal. Se fosse hoje o Bolsonaro, que tá preso cumprindo uma pena de 27 anos, teria sido o Bolsonaro convidado, se fosse ele o presidente”, continuou Frota.

Segundo Frota, o episódio evidenciou a polarização política e colocou parte do público de Zezé em situação desconfortável: “Então, esse seu vídeo mostrou a sua pouca informação, conhecimento, sabe? E mostrou também o quanto o país continua polarizado entre esquerda, direita. E eu pergunto para você, os seus fãs que são de esquerda, que são de centro, como ficam nessa história?”

O ex-deputado também ironizou a decisão de Zezé de pedir a retirada de seu especial de Natal do SBT.

“Tudo bem, você não quer o seu especial no SBT, eles podem colocar o Natal de Chaves, vai fazer mais sucesso. Tenha certeza disso. E não porque a sua música seja ruim, porque não é, eu gosto muito dela, mas você mandou muito mal”, disse Frota.

“O seu presidente ele tá preso, né? 27 anos de cadeia. Isso mostra o quanto você apoiou, né, as barbaridades que aconteceram durante a gestão dele. Enfim, não foi legal o que você fez, falando principalmente de prostituição com as mulheres do SBT, com as fãs do SBT e com as filhas do Silvio Santos”, completou.

(*) Com informações do Metrópoles

