Operação Fênix

Polícia Civil do Amazonas cumpre mandados em AM, AC e RO contra grupo criminoso

A Operação Fênix, deflagrada na manhã desta terça-feira (16), prendeu integrantes de uma organização criminosa que atuava de forma interestadual na região Norte do país. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio de forças de segurança federais e estaduais.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão contra homens entre 19 e 57 anos, além de 12 mandados de busca e apreensão domiciliar e seis medidas assecuratórias de sequestro de veículos. As ações ocorreram nos municípios de Guajará, Cruzeiro do Sul, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP de Guajará, a operação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa que atuava na região.

“A investigação foi iniciada em agosto de 2024, com o intuito de apurar condutas criminosas como tráfico e associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro, tortura, extorsão e homicídios correlatos ao chamado tribunal do crime”, destacou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, os alvos da operação exerciam funções de cúpula e liderança no grupo, que mantinha uma estrutura hierárquica, com atuação estável e permanente entre os estados, possuindo vínculos em Guajará (AM), Cruzeiro do Sul (AC) e Porto Velho (RO).

(*) Com informações da assessoria

