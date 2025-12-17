Investigação

Crime teria sido motivado por uma rixa entre o sobrinho do autor e um adolescente parente das vítimas

Um homem suspeito de tentar matar dois membros da mesma família no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, foi preso na última terça-feira (16).

O crime ocorreu na noite do dia 13 de dezembro deste ano e teria sido motivado por uma rixa entre o sobrinho do autor e um adolescente parente das vítimas. O pai e o tio do adolescente foram feridos com golpes de arma branca.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, na noite do crime, o suspeito se armou com um terçado e foi até o local onde a família do adolescente se encontrava para tirar satisfações sobre a briga. Ao chegar ao local, ele tentou atingir o pai do adolescente, mas acabou ferindo o tio. Em seguida, voltou-se novamente contra o pai, que também foi atingido.

Durante as investigações, a polícia identificou que o suspeito estava deixando o município em uma lancha expresso, partindo do porto da cidade, localizado no bairro Bolívia, com destino a Manaus. A embarcação foi abordada nas proximidades da capital, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

O homem responderá pelo crime de tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.



