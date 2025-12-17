Investigação

Caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas

Uma mulher, identificada apenas como “Formiga”, foi encontra seminua e morta embaixo de um micro-ônibus no bairro Aida Mendonça, município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, durante a noite de terça-feira (16).

Testemunhas encontraram a vítima vestindo apenas uma blusa, e apresentava sangramento no nariz. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica. No laudo do Instituto Médico Legal (IML), foi divulgado que a vítima apresentava edema e sangramento cerebral, fratura e traumatismo do crânio.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais: Isabelly Aurora se despede da mãe morta pelo namorado em Manaus: ‘O mundo ficou mais silencioso’