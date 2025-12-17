Banco de areia

Local conhecido como “buraco da cobra” tem queda de até 15 metros e forte correnteza em São Gabriel da Cachoeira

Após a morte de um ex-lutador, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira emitiu, nesta terça-feira (16), um alerta sobre área de risco na praia da cidade.

No comunicado, a gestão municipal chama atenção para um ponto conhecido como “Mussum Cuara”, popularmente chamado de “buraco da cobra”.

O local é formado por um banco de areia macia que termina em uma queda abrupta, com profundidade que pode chegar a 15 metros.

Além do desnível acentuado, a área apresenta forte correnteza, capaz de puxar banhistas para o fundo do rio, aumentando o risco de afogamentos.

Diante do perigo, a prefeitura reforçou o pedido para que moradores orientem crianças e visitantes sobre a área, com o objetivo de evitar novos acidentes fatais.

Sobre o caso

O corpo de Gerônimo “Mondragon” dos Santos, ex-lutador de MMA, foi encontrado no último sábado (13), próximo a uma área de pedras na praia. Ele havia desaparecido após mergulhar no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira.

Leia mais

Corpo do ex-lutador de MMA Gerônimo Mondragon é encontrado no Rio Negro