A influenciadora Patixa Teló viralizou nas redes sociais após apresentar uma versão improvisada da música “Voando pro Pará” no programa The Noite com Danilo Gentili, exibido pelo SBT, na noite de terça-feira (16).

Durante sua participação, Patixa subiu ao palco cantando a nova versão, criada na hora. Com muito carisma, ela conquistou a plateia e os jurados, conquistando rapidamente a repercussão nas redes sociais.

Ao final da apresentação, o apresentador Danilo Gentili agradeceu a presença de Patixa, que se apresentou como “a mais famosa do Instagram”. Durante o programa, a influenciadora ainda afirmou que o também influenciador Carlinhos Maia é seu pai.

