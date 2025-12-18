As atrações do Réveillon Manaus 2026 foram anunciadas na manhã desta quinta-feira (18) pelo prefeito David Almeida. A festa acontece no dia 31 de dezembro, em três pontos da capital, com artistas nacionais, regionais, locais e apresentações gospel.

Atrações nacionais:

  • Klessinha
  • Bruno & Marrone

Os shows nacionais acontecem no complexo turístico da Ponta Negra e no Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville.

Shows no bairro Educandos (Amarelinho):

  • Joyce Cândido
  • Marquinho Lessa

Artistas locais confirmados:

  • Guto Lima
  • Uendel Pinheiro
  • Mikael
  • John Veiga
  • Israel Paulain
  • Mailzon Mendes
  • Prefixo 92
  • Carlos Batata
  • Edilson Santana
  • Kelton Piloto

Leia mais

Gabriel Guedes e banda Morada são confirmados no Réveillon Gospel 2025 de Manaus