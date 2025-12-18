As atrações do Réveillon Manaus 2026 foram anunciadas na manhã desta quinta-feira (18) pelo prefeito David Almeida. A festa acontece no dia 31 de dezembro, em três pontos da capital, com artistas nacionais, regionais, locais e apresentações gospel.
Atrações nacionais:
- Klessinha
- Bruno & Marrone
Os shows nacionais acontecem no complexo turístico da Ponta Negra e no Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville.
Shows no bairro Educandos (Amarelinho):
- Joyce Cândido
- Marquinho Lessa
Artistas locais confirmados:
- Guto Lima
- Uendel Pinheiro
- Mikael
- John Veiga
- Israel Paulain
- Mailzon Mendes
- Prefixo 92
- Carlos Batata
- Edilson Santana
- Kelton Piloto
