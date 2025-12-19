Prisão

Suspeito de lesão corporal, injúria e dano foi detido em menos de 24 horas após agressões

Manacapuru (AM) – Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após agredir a companheira, de 33 anos. A prisão ocorreu em menos de 24 horas após o crime e o suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria e dano.

Agressões ocorreram após desentendimento

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, na noite anterior ao fato, o casal esteve em uma residência de um conhecido para assistir a um jogo de futebol e ingeriu bebidas alcoólicas. Posteriormente, dirigiram-se à casa da mãe do suspeito, onde ocorreu um desentendimento.

“O homem desferiu socos no rosto da vítima e a jogou para fora do imóvel, causando lesões no joelho e nas mãos. Ele também proferiu palavras de baixo calão contra a mulher e fugiu do local”, explicou a delegada.

Vítima denunciou agressões

Após o ocorrido, a vítima procurou a delegacia e registrou a ocorrência. Ela relatou ainda que possui uma filha de um ano com o suspeito e que mantiveram um relacionamento de quatro anos, marcado por diversos conflitos em razão da personalidade agressiva do homem, agravada pelo uso de álcool e drogas.

Prisão rápida do suspeito

A delegada Joyce Coelho afirmou que as diligências foram imediatas, resultando na prisão do homem em menos de 24 horas, no conjunto Ataliba, em Manacapuru.

Importância da denúncia e medidas protetivas

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (19/12), a delegada destacou que prisões rápidas incentivam as vítimas a denunciar violências domésticas, prevenindo que os casos evoluam para feminicídio.

Ela reforçou a importância de comunicar imediatamente à polícia qualquer descumprimento de medidas protetivas, seja por aproximação física ou contato via aplicativos de mensagens, para que as providências legais sejam adotadas sem demora.

O homem permanece à disposição da Justiça.

