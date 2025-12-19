Amazônia

Organização amazônica integra educação, cultura e fortalecimento comunitário

Sediada em Manaus e com atuação estratégica na região Amazônica e Ocidental, a Nascente Sociocultural encerra 2025 consolidando sua transição de consultoria em gestão para um verdadeiro Laboratório de Impacto Criativo. Fundada e liderada por Maria Cecília Costa, a organização combina solidez gerencial e sensibilidade ao território, tornando-se ponte confiável entre setor privado, terceiro setor e comunidades.

O diferencial do “Impacto Criativo”

A Nascente é especialista em criar, gerenciar e inovar iniciativas de impacto sociocultural. Maria Cecília Costa explica:

“A Nascente é, hoje, um laboratório para o ‘impacto criativo’. Entendemos que nosso diferencial é atuar na confluência entre a indústria criativa e a gestão de organizações de impacto. Não trabalhamos apenas para alcançar, mas sim para impactar, fazendo brotar vida por onde passamos. Isso significa que pensamos no que queremos causar e nos dedicamos a tornar a experiência do beneficiário tão imersiva e afetuosa quanto a de nossos parceiros.”

O modelo da Nascente se apoia em três pilares:

Entendimento do Território: conhecimento prático do mercado, logística e sociedade amazônica.

conhecimento prático do mercado, logística e sociedade amazônica. Encantamento: experiência do beneficiário e do mantenedor integrada à estratégia de impacto.

experiência do beneficiário e do mantenedor integrada à estratégia de impacto. Comunicação, Educação e Entretenimento: uso de mídias e conteúdos digitais como o Diário de Bordo e Conversas Cardeais para ampliar impacto indireto.

2025: consolidação e parcerias estratégicas

A Nascente firmou-se como ator-chave no fortalecimento da cadeia produtiva de impacto na Amazônia, atuando em trilhas formativas, educação e criatividade, com projetos como:

Jornada Pólen (Mentoria e Fortalecimento): em parceria com UNICEF e o Instituto de Ciências Periféricas (ICP), realizou o projeto Seiva.dados em cinco escolas da rede estadual para ensino de geração cidadã de dados.

em parceria com UNICEF e o Instituto de Ciências Periféricas (ICP), realizou o projeto Seiva.dados em cinco escolas da rede estadual para ensino de geração cidadã de dados. Eventos e ativações: participação estratégica no TEDxManaus e TEDxAmazônia, incluindo oficinas imersivas do TEDxAmazônia Adventures, edição COP-30.

participação estratégica no TEDxManaus e TEDxAmazônia, incluindo oficinas imersivas do TEDxAmazônia Adventures, edição COP-30. Capacitação Regional: condução do I Workshop de Engajamento de Parceiros Estaduais do Selo Unicef 2025-2028 para Amazonas, Acre e Rondônia.

condução do I Workshop de Engajamento de Parceiros Estaduais do Selo Unicef 2025-2028 para Amazonas, Acre e Rondônia. Outros projetos: Laboratório dos Sonhos e suporte de pesquisa ao Museu das Amazônias (IDG) em Belém (PA).

A organização segue alinhada aos ODS e políticas de ESG, fortalecendo o terceiro setor e conectando investimentos privados a projetos que realmente transformam. Maria Cecília ressalta:

“Ter essa ligação clara não é apenas uma preocupação ética, mas uma vantagem mercadológica.”

Planos para 2026: escalar impacto e inovação

A Nascente planeja ampliar seus projetos com duas iniciativas principais:

1ª Turma da Jornada Pólen: Formação de um mês para organizações do terceiro setor iniciais, incluindo módulos de Inteligência Artificial, acompanhamento jurídico e modelos de negócios de impacto.

Monitoramento de até 24 meses para medir e mensurar impacto.

Previsão de início: final do primeiro semestre de 2026. Produto comunicacional próprio: Criação de revista ou produto editorial que combine comunicação, educação e entretenimento, formato a definir.

Liderança feminina e compromisso com a Amazônia

“A Nascente é uma organização com equipe fixa totalmente feminina. A própria marca tem energia feminina: geração, criação, fertilidade. Ter a maior parte da equipe feminina é uma decisão consciente,” ressalta Maria Cecília Costa.

Cecília, formada em Comunicação Social – Jornalismo (UFAM), mestranda em Letras e Artes (UEA), especialista em Educação (PUCRS) e MBA em Gestão de Projetos (USP), combina sensibilidade e gestão estratégica para fortalecer instituições do terceiro setor.

Novo fluxo de impacto: mais cultura e educação

A Nascente convida imprensa, parceiros e público a acompanhar novos projetos pelo site www.nascentesociocultural.com.br e redes sociais oficiais: @nascentesociocultural.

“Acompanhe como a gestão sensível e a colaboração intersetorial estão transformando realidades, fazendo a vida brotar por onde passa.” — Equipe Nascente

