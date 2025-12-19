cansaço emocional

Termo é utilizado há décadas para descrever reações emocionais transitórias relacionadas ao período de festas

O Natal costuma ser associado à alegria, encontros e celebração. Ainda assim, para muitas pessoas, esse período desperta sentimentos como tristeza, vazio, irritabilidade ou solidão. Quando a experiência emocional real entra em contraste com a expectativa social de felicidade, a literatura em saúde mental descreve esse fenômeno como “holiday blues”, frequentemente associado à melancolia ou à chamada síndrome do fim de ano.

Embora não corresponda a um diagnóstico clínico formal, o termo é utilizado há décadas para descrever reações emocionais transitórias relacionadas ao período de festas, como resposta ao estresse psicológico do fim de ano (Baier, 1987). Registros conceituais anteriores já apontavam alterações emocionais semelhantes em feriados prolongados, marcadas por tensão e cansaço emocional (Cattell, 1955).

Instituições de saúde mental reconhecem que expectativas elevadas, pressões financeiras, conflitos familiares, comparação social e vivências de perda contribuem para a tristeza que muitas pessoas sentem no período natalino (Mayo Clinic, 2022). Não é raro surgir a sensação de que “deveria estar tudo bem”, o que acaba produzindo culpa e silêncio.

Do ponto de vista científico, é importante diferenciar esse fenômeno de quadros depressivos. Estudos indicam que o Natal não se associa, de forma consistente, ao aumento de internações psiquiátricas, sugerindo que, na maioria dos casos, trata-se de sofrimento emocional ligado ao contexto e não de um transtorno mental instalado (Ajdacic-Gross et al., 2010).

Em determinados indivíduos, fatores biológicos também podem influenciar o humor nessa época. O Transtorno Afetivo Sazonal, descrito inicialmente por Rosenthal et al. (1984), envolve alterações de humor relacionadas à redução da luz solar e pode coincidir com o fim do ano, embora não seja específico do Natal (National Institute of Mental Health, 2023).

Outro elemento amplamente documentado é a solidão percebida. Estudos mostram que a sensação subjetiva de desconexão social está associada a maior sofrimento emocional e pior bem-estar psicológico, especialmente em períodos culturalmente marcados por convivência e celebração (Holt-Lunstad et al., 2015).

Diante desse cenário, a resiliência emocional não deve ser entendida como positividade forçada, mas como a capacidade de reconhecer emoções difíceis e criar estratégias de proteção psicológica. A literatura sobre regulação emocional destaca que ajustar expectativas, conhecer limites pessoais e reduzir comparações sociais contribuem para menor sofrimento nesse período (Gross, 2015).

Algumas estratégias práticas podem ajudar. Manter rotinas básicas de sono e alimentação favorece a estabilidade emocional. Evitar o consumo excessivo de álcool é importante, pois ele tende a intensificar sintomas de ansiedade e humor rebaixado. A prática regular de atividade física contribui para a regulação emocional e a qualidade do sono.

O distanciamento de situações conflituosas não precisa significar isolamento social; preservar ao menos um vínculo de apoio é um fator protetivo. Também é fundamental reconhecer limites e reduzir compromissos quando necessário, sem culpa. Quando o sofrimento persiste ou interfere no funcionamento diário, a busca por apoio psicológico é uma forma de cuidado e prevenção (American Psychological Association, 2016; 2023).

O Natal não precisa ser um teste de felicidade. Ele pode ser vivido como um tempo de recolhimento possível, reflexão e cuidado consigo mesmo. Reconhecer a melancolia quando ela aparece, à luz da psicologia, é uma forma madura e saudável de atravessar o fim do ano com mais humanidade, gentileza e saúde mental.

Ana Claudia

