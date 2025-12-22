Voluntariado

Voluntários brasileiros enfrentam risco extremo no conflito e famílias recebem notícias pelas redes sociais

O amazonense Raysson Mendes dos Santos, natural de Manaus, foi confirmado como uma das vítimas brasileiras nos conflitos entre Ucrânia e Rússia.

Seu nome se soma a uma lista crescente de voluntários brasileiros que perderam a vida no Leste Europeu, segundo reportagem do site DCM.

As informações apontam para um cenário marcado não apenas pela violência dos combates, mas também por graves denúncias de negligência com os corpos e corrupção dentro das forças armadas ucranianas.

Ex-combatente relata horrores e negligência no front

Em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde, um ex-combatente baiano, identificado pelo pseudônimo Rafael, descreveu os horrores enfrentados no front e o destino cruel de soldados estrangeiros.

“Muitos brasileiros mortos não são resgatados intencionalmente, terminando devorados por animais ou sendo alvo de zombarias das tropas russas”, relatou Rafael.

Rafael revelou uma denúncia impactante: um “sistema perverso” de exploração financeira envolvendo os mortos.

De acordo com ele, algumas unidades deixam de recolher os corpos para que os soldados não sejam oficialmente registrados como mortos, sendo classificados como “missing in action” (desaparecidos em ação).

“O contrato é de três anos. Se não tem corpo, o soldado é dado como desaparecido. Sem corpo, não tem morto. E o comandante continua recebendo o salário do soldado”, afirmou Rafael.

Esse status pode durar até o término do contrato de três anos. Durante esse período, as famílias no Brasil ficam sem informações oficiais e sem acesso a indenizações, enquanto os salários continuam sendo desviados dentro da estrutura militar.

Famílias recebem notificações pelas redes sociais

Conforme relatos, muitas famílias brasileiras só descobrem a morte de seus entes queridos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Os russos, por exemplo, costumam divulgar fotos dos abatidos com a legenda: “Brazilian merc down” (mercenário brasileiro abatido), tratando todos os combatentes estrangeiros como mercenários.

Informações coletadas informalmente entre os próprios combatentes indicam que o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países estrangeiros com mais mortos no conflito, atrás apenas da Colômbia. Estima-se que cerca de 300 brasileiros já tenham perdido a vida na guerra.

Cinegrafista de Manaus se alista para ir à guerra

O manauara Renato Belém Ramos, 38 anos, está concluindo o treinamento final para se unir às forças ucranianas na guerra contra a Rússia.

Pai de dois filhos, uma menina de 12 anos e um rapaz de 19, Renato já trabalhou em veículos como TV Amazonas/Globo, TV Norte/SBT e A Crítica.

Ele se alistou na Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma unidade militar fortalecida pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com o objetivo de atrair voluntários estrangeiros para o conflito.

Em agosto de 2024, Zelensky anunciou, por exemplo, que combatentes estrangeiros que lutam contra a Rússia poderiam receber cidadania ucraniana.

Lista de brasileiros mortos identificados

Alguns dos brasileiros que, assim como Raysson Mendes, perderam a vida no conflito:

Nome Origem Raysson Mendes dos Santos Manaus, AM Kauã Victor da Silva Anápolis, GO Luís Felipe Vieira Toledo Rio de Janeiro, RJ Francisco Elton De Araújo São Luís, MA Lucas Lima São Geraldo, MG Joas da Rosa Oliveira Serafim Canoas, RS Daniel Lucas de Campos Campinas, SP Wendrilli Polga Lopes Rio Grande do Sul Brayan Caldeira Vasconcelos Rio de Janeiro, RJ Arthur Santiago da Silva Gov. Valadares, MG Luís Kauan Marta de Freitas Rio Grande do Sul Luís Felipe Martin São Pedro, SP Thiago Paulo Bulhões São Paulo, SP José Nito de Jesus Souza Maiquinique, BA João Victor de Brito Valim Jacareí, SP Francisco Alves dos Santos Filho (Zeus) Teresina, PI

(*) Com informações da BNC