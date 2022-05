Construção do Hemonúcleo de Coari chega a 97%

Coari (AM) – Avançou em 97% a construção do Hemonúcleo de Coari, uma das obras prioritárias do governador Wilson Lima, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Os serviços entraram na reta final e têm previsão de entrega para este primeiro semestre de 2022.

Essa é a primeira unidade descentralizada da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), no interior do estado, e irá contar com toda estrutura necessária para a realização de exames laboratoriais de baixa e média complexidades, coleta de sangue, diagnóstico, fracionamento e transfusão de sangue, entre outros.

Com investimento de R$ 1.945.850,98, o Hemonúcleo de Coari possui duas edificações. O prédio principal dispõe de sala de espera, três consultórios, triagem de hematologia, laboratório de análises clínicas, coleta de exames de doadores, recuperação de doadores, áreas de circulação de público e área reservada, liberação e rotulagem e sala de procedimentos especiais.

Ainda no prédio principal estão o laboratório de processamento de sangue, laboratório de controle do produto final, imunologia, depósito de equipamentos e materiais, administração, sala de apoio de funcionários, banheiros masculino, feminino e PNE; lanchonete, arquivo, recepção e registro.

Espaço

O segundo prédio dispõe de sala de embalagem e estoque, sala de esterilização, sala de lavagem e secagem de vidrarias, gerência de resíduos, pesagem e autoclavação, área para resíduo biológico, reciclado e comum. O espaço também conta com área de circulação externa e interna acessível para PNE; área de estacionamento, subestação e Estação de Tratamento.

Com a construção dos hemonúcleos de Coari e Tabatinga, o Governo do Estado fortalece a hemorrede no interior, além de facilitar o acesso aos serviços, evitando que pacientes e doadores precisem se deslocar até a capital.

A construção dessas unidades no interior vai ampliar a oferta dos serviços oferecidos pelo Hemoam, além de descentralizar alguns atendimentos atualmente realizados de forma exclusiva em Manaus.

Situada na calha do rio Solimões, distante 363 quilômetros de Manaus, Coari conta atualmente com uma população de 85.910 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2019.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Internado com bactéria no pulmão, Matheus precisa de doações de sangue no Hemoam

Laboratório de Análises do Hemoam passa a fazer atendimento 24h

Com estoque crítico, Hemoam convoca pessoas para fazer doação de sangue