BR-319

Lula assina obra no trecho do meio da rodovia e anuncia pacote de investimentos em infraestrutura, energia e logística no Amazonas

O senador Omar Aziz participou nesta quarta-feira (27) de uma série de agendas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Eduardo Braga em Manaus. As atividades reuniram anúncios nas áreas de infraestrutura, energia, logística e produção de petróleo e gás. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 7 bilhões no Amazonas.

Lula assina ordem de serviço da BR-319

O principal destaque da programação foi a assinatura da ordem de serviço para obras em um dos lotes do trecho do meio da BR-319. O ato marca um avanço considerado histórico na recuperação da estrada.

Além disso, a medida reforça o processo de integração do Amazonas ao restante do país. A iniciativa também representa uma das principais pautas defendidas pela bancada amazonense no Congresso Nacional.

Anúncios reforçam investimentos em infraestrutura e energia

Pela manhã, a comitiva participou da cerimônia de anúncios da Petrobras no Estaleiro Bertolini. O evento contou com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, além de autoridades federais, estaduais e municipais.

Na ocasião, foram detalhados investimentos superiores a R$ 2,8 bilhões até 2030. Entre as ações, estão a construção de 18 barcaças para transporte de combustíveis e a retomada de projetos em Urucu, com cerca de R$ 2,5 bilhões destinados à perfuração de novos poços. Além disso, o pacote inclui R$ 5 milhões para o Festival Folclórico de Parintins.

Omar Aziz destaca impacto econômico

Durante a agenda, Omar Aziz destacou o impacto dos anúncios na economia do estado e na geração de empregos.

“Em dois dias apenas, olha as novidades que o presidente traz pra gente: BR-319, o trecho do meio! O novo porto da cidade de Manaus. Quase 800 metros de comprimento. Vamos daqui a pouco falar sobre Luz pra Todos. Ampliar pra todos do interior do Amazonas. A presidente da Petrobras já anunciou vários investimentos, prospecção de novos poços. Isso é uma cadeia produtiva que, somando, vai gerar emprego e renda pro povo”, afirmou o senador.

Estaleiro Juruá reúne novos atos e assinaturas

No início da tarde, a comitiva seguiu para o Estaleiro Juruá. No local, autoridades participaram de cerimônia com novos anúncios e assinaturas de atos nas áreas de infraestrutura, energia e desenvolvimento regional.

Estiveram presentes os ministros Miriam Belchior, George Santoro, Alexandre Silveira, Tomé Franca e João Paulo Capobianco.

Obras na BR-319 e novos investimentos

Durante o evento, o governo assinou ordens de serviço para obras na BR-319, incluindo construção de pontes e melhorias estruturais. Além disso, o pacote prevê ações socioambientais no entorno da rodovia.

Também foram anunciados R$ 3,28 bilhões para o setor energético. Desse total, R$ 785,9 milhões serão destinados ao programa Luz para Todos, com foco em comunidades rurais e regiões isoladas do Amazonas.

Além disso, o governo lançou ao rio uma embarcação financiada pelo BNDES e apresentou investimentos de R$ 150 milhões do Programa Desafios da Amazônia/Fundo Amazônia. O pacote inclui ainda o projeto do novo Terminal Manaus Moderna.

Lula destaca importância estratégica da rodovia

Durante o evento, Lula destacou a relevância da BR-319 para o desenvolvimento regional.

“Custa caro? Custa. Ambientalmente, a BR-319 vai ser a estrada mais moderna do mundo. Qualquer estrangeiro que vier dar palpite, a gente vai mostrar o que nós tivemos aqui. Agora a gente precisa falar: ‘eu não faço tal coisa porque custa caro’. A pergunta é: quanto custa não fazer? Quanto custa não investir na educação, não fazer as reformas que o Brasil precisava?”, afirmou o presidente.

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